На два дня закрыли «Щелково»: в московских торговых центрах началась проверка соблюдения пожарной безопасности
В Москве уже приступили к проверке соблюдения пожарной безопасности в торговых центрах. Одним из первых закрыли «Щелково».
- Мы не будем работать два дня - 28 и 29 марта, - сказали «Комсомольской правде» в торговом центре «Щелково». - У нас внеплановая проверка по пожарной безопасности в связи с трагедией в Кемерово.
Проверки инициировала Генеральная прокуратура России. Проверять будут в первую очередь столичные торгово-развлекательные центры, склады и места скопления людей, на которых может одновременно находиться 50 и более человек. Для этих работ были привлечены структуры МЧС России.
- Наши сотрудники проверят, как соблюдаются правила пожарной безопасности, обратят внимание на наличие и работу систем сигнализации и пожаротушения в торгово-развлекательных центрах и на других объектах, проверку которых инициировала столичная прокуратура, - сказали в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
О графике проверок торговых центров не сообщается. Соответственно, в любой из дней посетители могут столкнуться с табличкой «закрыто» то в одном, то в другом торговом центре Москвы. Стоит подчеркнуть, что проверять будут не выборочно, а все ТЦ столицы.
Пока же москвичи, как и жители других городов России, инспектируют торговые центры самостоятельно - проверяют наличие схем эвакуации, огнетушителей, открывают двери запасных выходов, а результаты выкладывают в соцсетях под хештегом #заперто.
- Если посетители обнаружили закрытые двери запасных выходов или другие нарушения пожарной безопасности, то они могут написать соответствующее заявление в прокуратуру Москвы, надзорные органы или составить сообщение на сайте главного управление МЧС по Москве в специальной форме «Вопрос начальнику главного управления» или на единый «телефон доверия» 8 (499) 216-99-99, - объяснили в ГУ МЧС по Москве.
После этого обращения от граждан будут отправляться на рассмотрение в прокуратуру, где могут инициировать проверку по конкретному объекту.
КСТАТИ
В Москве в состоянии готовности 1500 спасателей
Ежесуточно к реагированию на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия на территории Москвы находится в готовности группировка сил и средств в количестве более 1500 человек и порядка 400 единиц пожарно-спасательной техники.
БУДЬ В КУРСЕ
Правила поведения при пожарах в торговых центрах от МЧС: как действовать, чтобы спастись
Специалисты опубликовали правила поведения при пожарах в торговых центрах. В них объясняется, как нужно двигаться в задымленных помещениях и при каких условиях не стоит открывать окна (подробности)
ПАМЯТЬ
Погибшие во время пожара в Кемерово: Вспомним всех поименно
ФОТОРЕПОРТАЖ
Еще больше материалов по теме: «Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове»