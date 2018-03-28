На два дня закрыли «Щелково»: в московских торговых центрах началась проверка соблюдения пожарной безопасности

СЕГОДНЯ 17:40 2018-03-28T17:50:14+03:00

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В Москве уже приступили к проверке соблюдения пожарной безопасности в торговых центрах. Одним из первых закрыли «Щелково».

- Мы не будем работать два дня - 28 и 29 марта, - сказали «Комсомольской правде» в торговом центре «Щелково». - У нас внеплановая проверка по пожарной безопасности в связи с трагедией в Кемерово.

Проверки инициировала Генеральная прокуратура России. Проверять будут в первую очередь столичные торгово-развлекательные центры, склады и места скопления людей, на которых может одновременно находиться 50 и более человек. Для этих работ были привлечены структуры МЧС России.

- Наши сотрудники проверят, как соблюдаются правила пожарной безопасности, обратят внимание на наличие и работу систем сигнализации и пожаротушения в торгово-развлекательных центрах и на других объектах, проверку которых инициировала столичная прокуратура, - сказали в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

О графике проверок торговых центров не сообщается. Соответственно, в любой из дней посетители могут столкнуться с табличкой «закрыто» то в одном, то в другом торговом центре Москвы. Стоит подчеркнуть, что проверять будут не выборочно, а все ТЦ столицы.

Пока же москвичи, как и жители других городов России, инспектируют торговые центры самостоятельно - проверяют наличие схем эвакуации, огнетушителей, открывают двери запасных выходов, а результаты выкладывают в соцсетях под хештегом #заперто.

- Если посетители обнаружили закрытые двери запасных выходов или другие нарушения пожарной безопасности, то они могут написать соответствующее заявление в прокуратуру Москвы, надзорные органы или составить сообщение на сайте главного управление МЧС по Москве в специальной форме «Вопрос начальнику главного управления» или на единый «телефон доверия» 8 (499) 216-99-99, - объяснили в ГУ МЧС по Москве.

После этого обращения от граждан будут отправляться на рассмотрение в прокуратуру, где могут инициировать проверку по конкретному объекту.

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