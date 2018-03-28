2018-03-28T19:40:29+03:00
Происшествия

На востоке Москвы пятеро мужчин в масках ограбили банк

В городе введен план «Перехват»
Семен ЕЛЕНИН
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По словам источника, с места преступления грабители скрылись на автомобилеПо словам источника, с места преступления грабители скрылись на автомобилеФото: Олег ЗОЛОТО
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Московские полицейские разыскивают участников ограбления на востоке Москвы. Вооруженный налет на отделение банка произошел сегодня вечером на Сокольнической площади. По словам источника в правоохранительных органах, нападавших было пятеро, свои лица преступники скрыли под масками.

- Неизвестные угрожали сотрудникам банка предметами, похожими на огнестрельное оружие, - рассказал глава пресс-службы московской полиции Юрий Титов. - Им удалось завладеть крупной суммой денег и скрыться. Сумма ущерба уточняется. На место прибыл наряд полиции и оперативно-следственная группа.

По словам источника, с места преступления грабители скрылись на автомобиле. В Москве введен план «Перехват».

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