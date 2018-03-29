2018-03-29T15:19:13+03:00
Происшествия

«Боссу российской мафии» Шакро Молодому дали почти 10 лет колонии

Суд признал вора в законе виновным по статье «вымогательство в особо крупном размере»
Семен ЕЛЕНИН
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Обвиняемый по делу о вымогательстве «вор в законе» по кличке Шакро Молодой в Тверском суде. ФОТО Сергей ВЕДЯШКИН / АГН МоскваОбвиняемый по делу о вымогательстве «вор в законе» по кличке Шакро Молодой в Тверском суде. ФОТО Сергей ВЕДЯШКИН / АГН Москва
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Никулинский суд Москвы вынес приговор по скандальному делу Захария Калашова, который в криминальной среде как вор в законе носит прозвище Шакро Молодой. Напомним, 65-летнему мужчине ранее было предъявлено обвинение по статье «вымогательство в особо крупном размере». На скамью подсудимых попали еще 10 приближенных Шакро и сотрудников принадлежавших ему частных охранных предприятий. Их задержали в ходе расследования перестрелки у ресторана на Рочдельской улице в декабре 2015 года. Тогда погибли два человека - сотрудники уже упомянутых ЧОП. По версии следствия, по поручению Калашова его подручные вымогали у владелицы ресторана 8 миллионов рублей. На встречу с «чоповцами» женщина пригласила своих юристов, которые оказались бывшими сотрудниками силовых ведомств и в ходе потасовки начали стрелять на поражение...

Прокурор просил суд дать Шакро Молодому 10 лет колонии. Суд дал немногим меньше. Захарий Калашов получил 9 лет и 9 месяцев. Непосредственный участник перестрелки и правая рука Шакро Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец - 8 лет и 9 месяцев. Остальные участники «группы» - от 7,4 лет до 9,4.

Интересно, что в этом списке оказался полковник МВД в отставке Евгений Суржиков, уволившийся из органов несколько лет назад. Как было озвучено в суде, в ЧОП Захария Калашова специально нанимали бывших силовиков - чтобы в случае необходимости улаживать определенные вопросы.

Свою вину никто из подсудимых не признал.

Шакро Молодого в суде назвали лидером российского криминала. Этот неофициальный титул перешел к нему после гибели вора в законе Аслана Усояна (он же Дед Хасан), который был убит киллером в январе 2013 года.

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