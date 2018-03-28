Москвичи продолжают нести цветы на Манежную площадь

СЕГОДНЯ 13:30 2018-03-28T13:34:13+03:00

В центр столицы к месту памяти погибших в Кемерове едут люди с самого утра

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Сегодня, 28 марта, целый день до вечера продолжается акция на Манежной площади в память о погибших во время пожара в Кемерове. Все желающие могут возложить цветы к временному мемориалу. Сотни людей едут сюда, к подножию угловой Арсенальной башни Московского Кремля.

С раннего утра среды москвичи приносят цветы к месту скорби на Манежной при входе в Александровский сад, созданном в минувший вторник. Некоторые приходят организованными группами, например, школьными классами.

Сейчас у временного мемориала с фотографиями погибших уже лежат тысячи цветов и сотни мягких игрушек. Многие приносят и зажигают свечи. Некоторые оставляют самодельные плакаты со словами поддержки, иконки и записки с соболезнованиями. По данным ГУ МВД России по Москве, только за вечер вторника в столице отдали дань памяти погибшим около 12 тысяч человек.

Сегодня, 28 марта, в Москве, как и по всей России, в день общенационального траура приспущены флаги на зданиях и в учреждениях, а также отменены развлекательные мероприятия.

Напомним, по поручению Сергея Собянина в столице на Манежной площади около входа в Александровский сад открыт мемориал. Сюда все желающие могут прийти и отдать дань памяти погибшим, возложить цветы. Только за первые часы здесь побывали тысячи людей. Нескончаемый поток горожан с красными гвоздиками и игрушками в руках тянулся от метро еще до официального открытия мемориала в 17.00. Среди тех, кто решил прийти и помянуть погибших, - пожилые люди, взрослые и дети. К мемориалу пришли известные политики, общественные деятели, артисты. Мэр столицы Сергей Собянин возложил на постамент букет цветов.

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье, 25 марта. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.