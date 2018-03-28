Акция памяти на Манежной площади: «Кемерово, мы с тобой»

СЕГОДНЯ 15:40 2018-03-28T15:40:55+03:00

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- Я не могла не прийти сюда, просто не могла, - еле сдерживая слезы, говорит Даша. В ее руках ярко-красные гвоздики. Девушка в Москве проездом, вечером - домой, в Ростов.

Даша, как и сотни людей, пришла сюда, на Манежную площадь, к месту памяти погибших во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Гвоздиками, белыми и алыми розами, тюльпанами, хризантемами, ирисами, буквально завалено подножие угловой Арсенальной башни Московского Кремля. С вечера вторника люди все идут и идут.

«Кемерово, мы с тобой», - написано на большом черном плакате. Вдоль него на столах горят десятки свечей. Среди цветов лежат иконки, записки со словами соболезнования, листочки со стихами. А еще много детских игрушек - плюшевые мишки, собачки, зайчики, машинки, воздушные шарики. Яркое солнце вдруг появляется из-за облаков.

Пожилая женщина подходит, утирая глаза платочком, и кладет рядом с гвоздиками киндер-сюрприз и плитку шоколада. «Малыши любят сладкое...» - тихо говорит она. И добавляет: «Горе, сколько же детей погибло», крестится, шепчет слова молитвы. Большинство пришедших сюда просто молчат. И плачут. Слезы не скрывают даже мужчины.

- У меня двое детей, представить не могу, как мне без них? - говорит Дмитрий. - Сложно подобрать слова утешения для тех, кто потерял своих сыновей и дочек в пожаре. Сил родителям пережить все это.

Людская река тянется к временному мемориалу памяти от соседней станции метро «Охотный ряд». Пенсионеры, мамы с колясками, семьи, молодежь. Школьники приезжают целыми классами вместе с учителями. Дети, подходя к мемориалу, затихают, увидев фотографии таких же, как они, мальчишек и девчонок.

- Они тоже учились в пятом классе, как мы? - жмется к учительнице девочка в сиреневой куртке.

Учительница молча кивает, не в силах произнести ни слова. Эмоции переполняют людей. Вся страна несколько дней следит за событиями в Кемерове. Никто не остался равнодушным. У мемориала в словах собравшихся не слышно агрессии, не чувствуется и желания политизировать произошедшее. Многие говорят о простых человеческих чувствах.

- Это трагедия не одного города, это наша общая боль, - Анна зажигает поминальную свечу и ставит ее около десятков других. - У нас чуткие люди, добрые, переживающие, нам всем тяжело. За эти дни я еще чаще стала обнимать своих близких, повторяю им, как сильно их люблю. Мы забываем об этом в суете. Извините, не могу больше говорить...

Анна закрывает лицо руками. С каждой минутой от переживаний и мне все труднее стоять у мемориала. Принесенные мной цветы уже давно закрыли новые букеты, которые буквально каждую минуту несут люди. Трагедия сплотила москвичей и жителей других городов нашей страны.

Возвращаясь к метро, случайно слышу разговор около цветочного киоска.

- Мне, пожалуйста, десять гвоздик.

- Вы на Манежную идете? Берите так... Сегодня бесплатно...

Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" начался около 16.00 в воскресенье, 25 марта. В это время в четырехэтажном здании находилось около полутора тысяч посетителей. Среди них было много семей с детьми, пришедшими отмечать начало школьных каникул. Предположительно огонь разгорелся на последнем, четвёртом этаже, рядом с кинотеатрами и детской развлекательной зоной. Пожарные боролись с огненной стихией 19 часов. По данным на сегодня, 28 марта, погибли 64 человека, из них около 40 детей, еще 52 пострадали.