Собянин поддержал социально-значимые проекты благотворительных фондов

СЕГОДНЯ 17:25 2018-03-28T17:30:27+03:00

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Сегодня, 28 марта, мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с представителями благотворительных фондов. Правительство Москвы системно поддерживает действующие в городе благотворительные инициативы благотворительных фондов, оказывая всестороннюю поддержку их деятельности.

- Сегодня день тяжелый - в стране траур по той трагедии, которая произошла в Кемерово, - сказал мэр. - Но, тем не менее, я решил нашу встречу не откладывать в силу того, что она посвящена как раз помощи тем людям, которые попали в беду, которые находятся в трудной жизненной ситуации. И та работа, которую вы ведете, конечно, чрезвычайно востребована. Она нужна, особенно для Москвы, и для больших регионов очень актуальна.

В столице создано около 300 благотворительных фондов федерального и регионального значения.

- Мы со стороны города делаем все возможное, чтобы помочь благотворительным фондам, - отметил Сергей Собянин. - Выделяем гранты специальные, выделяем помещения для работы фондов, подключая фонды в работу на наших крупных мероприятиях, предоставляя им площадки. Это и спортивные, и культурные мероприятия, наши фестивали - там, где можно, мы интегрируем их в работу. Тот же фестиваль «Пасхальный дар» изначально был задуман, как в значительной степени благотворительный фестиваль. Тем не менее, и там есть над чем поработать. Я знаю, что у вас есть предложения. Давайте их обсудим.

Ранее городские власти провели подобную встречу с театральными коллективами. На ней договорились об интеграции театральной деятельности в городские фестивали.

- И первый такой масштабный опыт был проведен в новогодние праздники, я считаю, что у нас получилось, - сказал мэр. - И сразу была идея обсудить: а как наши фестивальные площадки, на которых присутствуют даже не миллионы, а десятки миллионов людей, как их раскрыть для благотворительных фондов?

ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ ОТКРОЮТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ

Ближайший крупный фестиваль «Пасхальный дар» весеннего цикла «Московских сезонов» будет проходить с 7 по 15 апреля на 38 площадках по всему городу. Во время фестиваля откроют общий счет, на который можно будет перечислить денежную помощь нуждающимся.

- На этом фестивале мы предполагаем с вашей помощью, - обратился Собянин к представителям благотворительных фондов, - создать единый благотворительный счет для того, чтобы все знали, куда можно перечислить деньги. И потом уже с вашей помощью и под вашим контролем мы могли бы распределить это по благотворительным фондам.

По словам сопредседателя попечительского совета московского благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», актрисы театра и кино Ингеборги Дапкунайте, фонд готов представить на фестивале свою площадку. На ней сама актриса будет обучать желающих навыкам оказания первой помощи.

В этом году одной из главных тем пасхального фестиваля станет благотворительность. На уличных ярмарках откроют сбор денег для помощи ветеранам театра и кино, социально незащищенным жителям, людям с ограниченными возможностями здоровья, а также бездомным животным.

Совместно с 20 крупнейшими российскими благотворительными фондами ("Подари жизнь", "Артист", "Старость в радость", "Я есть!", "Бюро добрых дел", "Детские сердца", "Доброе сердце", "Дети-бабочки" и др.) проведут более 100 благотворительных программ.

Подробнее обо всех мероприятиях и площадках фестиваля "Пасхальный дар" - на официальном портале мэра и правительства Москвы (www.mos.ru).

СПРАВКА «КП»

Благотворительностью в Москве постоянно занимаются желающие помочь нуждающимся. В столице работают около 300 благотворительных фондов федерального и регионального значения. Больше половины из них, согласно исследованию Русфонда, оказывают помощь тяжелобольным детям и детям-инвалидам. Значительная часть фондов посвятила себя поддержке детей-сирот, а также профилактике сиротства.

Правительство Москвы системно поддерживает благотворительные инициативы. Город участвует в организации мероприятий, предоставляет помещения на льготных условиях, выделяет субсидии, проводит благотворительные аукционы, размещает социальную рекламу о деятельности фондов на принадлежащих Москве носителях.