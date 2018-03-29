Собянин рассказал о завершении реконструкции второго блока Ново-Курьяновских очистных сооружений

СЕГОДНЯ 12:02 2018-03-29T12:45:01+03:00

Несколько лет назад "аромат" коммунального предприятия был таким, что отпугивал все живое

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Купнейшие в Европе Ново-Курьяновские очистные сооружения обеспечивают прием и очистку хозбытовых и промышленных сточных вод северо-западного, западного, южного, юго-восточного районов Москвы - это 60% территории города и, кроме того, ряда городов Подмосковья. Очистные сооружения занимают 160 гектаров на юго-востоке Москвы. Однако еще несколько лет назад "аромат" коммунального предприятия был таким, что отпугивал все живое. Был поставлен вопрос о комплексной модернизации очистных сооружений, в частности и реконструкции двух блоков Ново-Курьяновских очистных сооружений. Первичные отстойники, каналы и другие сооружения были накрыты специальными перекрытиями, что позволило практически полностью устранить неприятный запах. Предприятие 29 марта посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Первое - все отстойники, которые давали сильный неприятный запах, накрыты специальными конструкциями. Это уже дало в десятки раз уменьшение запаха. Второе - реконструкция Ново-Курьяновских очистных сооружений, которая дала значительное улучшение качества сбросов в Москву-реку. Это означает, что и вода в реке будет значительно чище, - сказал Сергей Собянин.

Реконструкция позволила повысить производительность блоков до 600 тысяч кубических метров сточных вод в сутки, а также улучшить качество очистики.

Как работают Ново-Курьяновские очистные сооружения? По технологической схеме полной механической и биологической очистки. Первая ступень – механическая очистка, включающая процеживание воды на решетках, улавливание минеральных примесей в песколовках и отстаивание воды в первичных отстойниках. Вторая ступень – биологическая очистка воды в аэротенках и вторичных отстойниках. Еще часть биологически очищенных сточных вод подвергается доочистке на скорых фильтрах и используется для нужд промышленных предприятий вместо водопроводной воды и для технических нужд в качестве оборотного водоснабжения.

- Со сточными водами на очистные сооружения поступает большое количество различных видов отбросов: предметы быта горожан, пластиковая тара и полиэтиленовые пакеты, а также строительный и прочий мусор. Для их удаления используются механизированные решетки с прозорами 10 мм, - рассказали на предприятии.

Очищенная вода обеззараживается ультрафиолетовым облучением и сбрасывается в Москву-реку.

- По биологическим показателям вода, которая сбрасывается в Москву-реку, теперь соответствует нормативам. Об этом говорят все пробы, которые мы отбирали. Конечно, есть некие отклонения по физико-химическому составу, по наличию железа, никиля, хрома, но микробилогия, за которой мы тщательно следим, полностью соответствует, - рассказала Елена Андреева, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве, главный государственный санитарный врач по городу Москве.

Также Елена Андреева рассказала мэру города, что с 2011 года на неприятный запах поступало много жалоб от жителей. Однако их анализировали - они были обоснованными. Страдали от запаха в основном Печатники и западные районы Москвы.

- Накрытие очистных сооружений дало хороший результат - в 2018 году мы не получали жалобы от жителей, - добавила Елена Андреева.