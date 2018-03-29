2018-03-29T13:12:59+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

В ГУМе провели учебную эвакуацию, не дожидаясь проверок в связи с трагедией в Кемерово

Эвакуация посетителей и сотрудников заняла 12 минут
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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В ГУМе провели учебную эвакуацию.В ГУМе провели учебную эвакуацию.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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"По техническим причинам ГУМ закрывается, администрация просит покинуть помещение," - слышали сегодня в ГУМе посетители. Продавцы и охранники стали экстренно выводить людей из магазина.

- Бомбу нашли? - подумал москвич Юрий Голубинский.

- Опять ложные телефонные звонки? - подумала Инна Малова.

- Эвакуация всех посетителей и сотрудников ГУМа заняла 12 минут, - рассказала "Комсомольской правде" Екатерина Сидорина, pr-менеджер ГУМа.

Как выяснилось, эвакуация в 11.00 была учебной. Провели ее в связи со случившейся трагедией в Кемерово, не дожидаясь предписаний и проверок.

- На практике был проверен сценарий эвакуации посетителей и персонала. Михаил Куснирович, председатель совета директоров ГУМа, лично принимал участие в организации эвакуации и последним покинул здание ГУМа, - рассказала Екатерина Сидорина.

После эвакуации о пожарной безопасности в ГУМе рассказал и.о. управляющего директора ГУМа Игорь Шпитонов.

- Пожарная безопасность в ГУМе не несет формальный характер, противопожарные правила и требования являются неотъемлемой частью нашей деятельности. В ГУМе есть собственная пожарная часть, которая ежедневно контролирует противопожарную безопасность в здании, - сказал Игорь Шпитонов.

Пожарная часть в ГУМе укомплектована необходимым оборудованием, все сотрудники ранее проходили специализированную подготовку и имеют соответствующий аттестат.

Напомним, что в Москве уже приступили к проверке соблюдения пожарной безопасности в торговых центрах. Одним из первых вчера, 28 марта, закрыли «Щелково». Проверки проходят по инициативе Генеральной прокуратуры России совместно с МЧС России. О графике проверок торговых центров прокуратура не сообщает. Соответственно, в любой из дней посетители могут столкнуться с табличкой «закрыто» то в одном, то в другом торговом центре Москвы. Стоит подчеркнуть, что проверять будут не выборочно, а все ТЦ столицы

Проверять также будут склады и места скопления людей, на которых может одновременно находиться 50 и более человек. Уже проводятся проверки в зданиях культуры - театрах, музеях Москвы.

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