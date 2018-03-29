Завершена реконструкция второго блока Курьяновских очистных сооружений

СЕГОДНЯ 13:15 2018-03-29T13:18:52+03:00

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- Во-первых, все отстойники, которые давали сильный, неприятный запах накрыты специальными конструкциями - это первое - что дало в десятки раз уменьшение запахов, которые шли от очистных сооружений, - пояснил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра итогов работ. - Второе, это реконструкция Курьяновских очистных сооружений, которая дала значительное улучшение качества сбросов в Москва-реку - значит вода в реке будет значительно чище.

Кроме того, восстановлены восемь аэротенков, 12 отстойников, подводящих и отводящих каналов, насосных станций, осуществили замену устаревшего оборудование на современное, реконструировали главное здание, где расположены турбовоздуходувные агрегаты. Производительность блока после реконструкции составляет 600 тыс. куб. м сточных вод в сутки.

Комплексная модернизация Курьяновских очистных сооружений (КОС) проводится уже более 10 лет. За это время была введена в эксплуатацию ТЭС на биогаз, которая обеспечила 50% потребностей КОС в электроэнергии, построен снегосплавный пункт, введен в эксплуатацию блок ультрафиолетового обеззараживания сточных вод. Кроме того в 2015 году введен первый блок НКОС.

Для устранения неприятных запахов, связанных с работой очистных сооружений, впервые в отечественной и зарубежной практике на отстойниках была введена разработка российских инженеров - плоские плавающие перекрытия, которые в отличие от традиционных купольных, являются более экономичными и компактными. Эмиссия сероводорода в результате установки таких перекрытый, как отмечается в материалах, в атмосферный воздух уменьшается на 90-95%. Также для устранения неприятного запаха была проведена модернизация цеха механического обезвоживания, установлено 39 газоочистных комплексов по очистке вентиляционных выбросов, открыты две станции мониторинга.

Реконструкция двух блоков позволила повысить качество очистки воды - концентрация по азоту снизилась в 7-10 раз, оптимизировать численность персонала, повысить эффективность станции. Работы по модернизации планируется продолжить. Как сообщается в материалах, в планах до 2020 г. реконструкция блока головных сооружений механической очистки, строительство двух групп вторичных отстойников НКОС.

Напомним, Курьяновские очистные сооружения занимают территорию 160 га на юго-востоке Москвы, в излучине Москвы-реки и являются крупнейшим предприятием такого рода в Европе. КОС имеют 3 блока – старый блок КОС (1950-56 годов постройки) и 2 блока Ново-Курьяновских очистных сооружений (НКОС, 1971 и 1978 годов постройки).

Промышленные и хозяйственно-бытовые сточные воды поступают на КОС из северо-западного, западного, юго-западного, южного, юго-восточного секторов и с новых территорий Москвы, а также из населенных пунктов Подмосковья. Фактический среднесуточный приток сточных вод последние годы составляет 1,5 млн. куб.м в сутки.

На КОС применяется классическая схема очистки сточных вод, включающая механическую и биологическую очистку. В процессе очистки сточные воды последовательно проходят механические решетки, песколовки, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники. Очищенная вода обеззараживается ультрафиолетовым облучением.

Образующийся в процессе очистки воды осадок проходит несколько стадий обработки, включая метановое сбраживание, механическое обезвоживание. Обезвоженный осадок перерабатывается в искусственную биопочву и используется для рекультивации карьеров и полигонов твердых бытовых отходов.

Реализация комплекса мероприятий по устранению неприятных запахов на Курьяновских очистных сооружениях позволила улучшить качество жизни до 2 млн. жителей южных и юго-восточных районов Москвы, которые в зависимости от направления ветра периодически оказывались в зоне распространения неприятных запахов.