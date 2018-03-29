Что появится в столице по программе «Моя улица»: Подиумы для трамваев, навесы от солнца и новые парки

СЕГОДНЯ 15:40 2018-03-29T15:43:37+03:00

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В апреле в столице вновь начнется благоустройство по программе «Моя улица». Хотя в прошлом году коммунальщики почти полностью обновили исторический центр, но кое-что еще осталось доделать.

- Центр города мы реконструировали, поэтому, конечно, в этом году здесь проведем минимум работ, - сообщил ранее мэр Сергей Собянин. - Они коснутся локальных участков, которые никак не влияют на уличное движение. Дальше займемся благоустройством спальных районов. На периферии планируется около 80 достаточно крупных проектов - строительство парков, создание знаковых территорий, скверов.

«Комсомолка» узнала, что и где благоустроят весной и летом.

Прогулки на великах среди яблонь и кленов

Еврейский музей и центр толерантности находится в Марьиной Роще. Ремонт пройдет на площади почти 3 га. Около здания спрячут под землю все свисающие провода, поставят новые фонари. Фасад музея украсят архитектурно-художественной подсветкой. Рядом с музеем откроют две детские площадки площадью более 1200 кв. м. Вокруг дополнительно высадят более 40 деревьев и более 7000 кустарников. По всему участку разобьют более 200 кв. м цветников и почти 2,5 тыс. кв. м газонов.

В соседнем Новосущевском переулке для удобного выхода из приезжающих сюда трамваев обустроят так называемые венские платформы. Это участок, возвышающийся на 15 сантиметров над дорогой в зоне посадки пассажиров. Кроме того, заменят павильоны на остановках. А для велосипедистов в Новосущевском переулке откроют шесть велопарковок. Еще 30 стоянок с навесами для великов появится около Еврейского музея.

Еврейский музей Фото: Пресс-служба проекта «Активный гражданин»

Вместо самостроя - ярмарки и цветники

Несколько лет назад именно отсюда начался снос уродливых ларьков по всей столице. В прошлом году здесь же сровняли с землей и два самостроя - торговый комплекс и ресторан. Сейчас на пустыре одиноко возвышается монумент в память боев 1905 года на Пресне. По проекту площадь разделят на три части - транзитную для прохода в метро, озелененную с защитой от шума и пыли с соседних дорог, а также места для отдыха и торговли. Для этого здесь полностью заменят плиточное и тротуарное покрытие, высадят новые деревья и кустарники, клумбы и газоны, поставят лавочки и урны. После ремонта рядом с метро появится место для городских праздников и ярмарок.

Всю площадь украсят в двух главных цветах - красном и сером. Их используют в разных отделочных материалах. К примеру, серые оттенки гранита и металла будут сочетаться с красными и бордовыми растениями на клумбах. С западной стороны площади, около монумента, устроят небольшой зеленый склон в виде террасы. Конструкция защитит пешеходов от шума проезжающих машин. С восточной стороны участка поставят перголу - навес от солнца с вертикальным озеленением.

Деревьев и цветников на почти лысой сейчас площади станет больше в четыре раза. Кроме того, здесь высадят вьющиеся растения.

По пруду на лодочке

На юго-востоке столицы усадьбу Люблино превратят в красивый и удобный парк. При этом сохранят исторические постройки конца XVIII - начала XIX века. Здесь появятся места для спокойного отдыха, детские и спортивные площадки, а также специальные зоны для праздников и выставок под открытым небом.

В усадьбе проложат сеть велопарковок и велосипедных дорожек. Зимой они будут работать как лыжные трассы. Еще в парке откроют смотровую и танцевальную площадки, а на Люблинском пруду - причал с лодочной станцией.

Усадьба Люблино Фото: Пресс-служба проекта «Активный гражданин»

Еще один пешеходный маршрут

Ремонт около храма Воскресения в Кадашах и в соседних 1-м, 2-м и 3-м Кадашевских переулках будут делать так, чтобы не испортить исторические виды Замоскворечья. В районе Кадашевской Cлободы хорошо сохранилась застройка XVII - XIX веков. После благоустройства здесь хотят открыть новые пешеходные маршруты. На площади в 1,3 га заменят коммуникации, высадят газоны, обновят покрытия из гранитных плит. Поставят новые фонари, скамейки, урны, обустроят дворовые проезды и парковочные карманы, дождеприемные решетки на проезжей части. Почистят металлические ограждения и восстановят фасады зданий.

ЧТО СДЕЛАЮТ

В центре Москвы ремонт пройдет на семи участках. Два из них - в пределах Садового кольца. Это Кадаши и переулки в районе Солянки и Маросейки. Остальные разбросаны по разным районам:

пространство около Киевского вокзала;

площадка около главного входа на ВДНХ;

дополнительный вход в парк Горького со стороны Ленинского проспекта с новым пешеходным бульваром;

площадь около станции метро «Улица 1905 года»;

пространство около Еврейского музея и центра толерантности на улице Образцова.

В округах столицы обновят такие места:

усадьба Люблино;

парк инновационного центра «Сколково»;

парк в пойме реки Битцы;

гигантский парк площадью 700 гектаров по всей длине реки Яузы;

зоны отдыха в районе Южное Бутово.