2018-03-29T15:43:37+03:00
Общество

Что появится в столице по программе «Моя улица»: Подиумы для трамваев, навесы от солнца и новые парки

После обсуждения с жителями утверждены первые проекты благоустройства
Светлана ВОЛКОВАkp_ru_msk
Поделиться:
Комментарии: comments1
Площадь около метро «Улица 1905 года» Фото: Пресс-служба проекта «Активный гражданин»Площадь около метро «Улица 1905 года» Фото: Пресс-служба проекта «Активный гражданин»
Изменить размер текста:

В апреле в столице вновь начнется благоустройство по программе «Моя улица». Хотя в прошлом году коммунальщики почти полностью обновили исторический центр, но кое-что еще осталось доделать.

- Центр города мы реконструировали, поэтому, конечно, в этом году здесь проведем минимум работ, - сообщил ранее мэр Сергей Собянин. - Они коснутся локальных участков, которые никак не влияют на уличное движение. Дальше займемся благоустройством спальных районов. На периферии планируется около 80 достаточно крупных проектов - строительство парков, создание знаковых территорий, скверов.

«Комсомолка» узнала, что и где благоустроят весной и летом.

Прогулки на великах среди яблонь и кленов

Еврейский музей и центр толерантности находится в Марьиной Роще. Ремонт пройдет на площади почти 3 га. Около здания спрячут под землю все свисающие провода, поставят новые фонари. Фасад музея украсят архитектурно-художественной подсветкой. Рядом с музеем откроют две детские площадки площадью более 1200 кв. м. Вокруг дополнительно высадят более 40 деревьев и более 7000 кустарников. По всему участку разобьют более 200 кв. м цветников и почти 2,5 тыс. кв. м газонов.

В соседнем Новосущевском переулке для удобного выхода из приезжающих сюда трамваев обустроят так называемые венские платформы. Это участок, возвышающийся на 15 сантиметров над дорогой в зоне посадки пассажиров. Кроме того, заменят павильоны на остановках. А для велосипедистов в Новосущевском переулке откроют шесть велопарковок. Еще 30 стоянок с навесами для великов появится около Еврейского музея.

Еврейский музей Фото: Пресс-служба проекта «Активный гражданин»

Еврейский музей Фото: Пресс-служба проекта «Активный гражданин»

Вместо самостроя - ярмарки и цветники

Несколько лет назад именно отсюда начался снос уродливых ларьков по всей столице. В прошлом году здесь же сровняли с землей и два самостроя - торговый комплекс и ресторан. Сейчас на пустыре одиноко возвышается монумент в память боев 1905 года на Пресне. По проекту площадь разделят на три части - транзитную для прохода в метро, озелененную с защитой от шума и пыли с соседних дорог, а также места для отдыха и торговли. Для этого здесь полностью заменят плиточное и тротуарное покрытие, высадят новые деревья и кустарники, клумбы и газоны, поставят лавочки и урны. После ремонта рядом с метро появится место для городских праздников и ярмарок.

Всю площадь украсят в двух главных цветах - красном и сером. Их используют в разных отделочных материалах. К примеру, серые оттенки гранита и металла будут сочетаться с красными и бордовыми растениями на клумбах. С западной стороны площади, около монумента, устроят небольшой зеленый склон в виде террасы. Конструкция защитит пешеходов от шума проезжающих машин. С восточной стороны участка поставят перголу - навес от солнца с вертикальным озеленением.

Деревьев и цветников на почти лысой сейчас площади станет больше в четыре раза. Кроме того, здесь высадят вьющиеся растения.

По пруду на лодочке

На юго-востоке столицы усадьбу Люблино превратят в красивый и удобный парк. При этом сохранят исторические постройки конца XVIII - начала XIX века. Здесь появятся места для спокойного отдыха, детские и спортивные площадки, а также специальные зоны для праздников и выставок под открытым небом.

В усадьбе проложат сеть велопарковок и велосипедных дорожек. Зимой они будут работать как лыжные трассы. Еще в парке откроют смотровую и танцевальную площадки, а на Люблинском пруду - причал с лодочной станцией.

Усадьба Люблино Фото: Пресс-служба проекта «Активный гражданин»

Усадьба Люблино Фото: Пресс-служба проекта «Активный гражданин»

Еще один пешеходный маршрут

Ремонт около храма Воскресения в Кадашах и в соседних 1-м, 2-м и 3-м Кадашевских переулках будут делать так, чтобы не испортить исторические виды Замоскворечья. В районе Кадашевской Cлободы хорошо сохранилась застройка XVII - XIX веков. После благоустройства здесь хотят открыть новые пешеходные маршруты. На площади в 1,3 га заменят коммуникации, высадят газоны, обновят покрытия из гранитных плит. Поставят новые фонари, скамейки, урны, обустроят дворовые проезды и парковочные карманы, дождеприемные решетки на проезжей части. Почистят металлические ограждения и восстановят фасады зданий.

ЧТО СДЕЛАЮТ

В центре Москвы ремонт пройдет на семи участках. Два из них - в пределах Садового кольца. Это Кадаши и переулки в районе Солянки и Маросейки. Остальные разбросаны по разным районам:

пространство около Киевского вокзала;

площадка около главного входа на ВДНХ;

дополнительный вход в парк Горького со стороны Ленинского проспекта с новым пешеходным бульваром;

площадь около станции метро «Улица 1905 года»;

пространство около Еврейского музея и центра толерантности на улице Образцова.

В округах столицы обновят такие места:

усадьба Люблино;

парк инновационного центра «Сколково»;

парк в пойме реки Битцы;

гигантский парк площадью 700 гектаров по всей длине реки Яузы;

зоны отдыха в районе Южное Бутово.

Цена вопроса Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Цена вопросаФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Я не боюсь стать должницей: Читательница КП стала обладательницей миллионной карты рассрочки «Халва»
Оксана Ермилова из Владимира, работающая мама двоих детей, стала миллионным обладателем карты рассрочки "Халва" от "Совкомбанка". Женщину поощрили экскурсией по редакции ИД "Комсомольская правда" и другими приятными бонусами
Новости 24
На перспективной Бирюлевской линии метро построят шесть станций
Вестибюль станции метро «Комсомольская» в Москве отремонтируют до 24 мая
30 килограммов наркотиков изъяли у жителя Подмосковья
В апреле животных Московского зоопарка начнут переводить в летние вольеры
К концу 2019 года к поселку Северный построят дорогу
Дептранс Москвы подсчитал безбилетников в наземном транспорте
Власти подмосковной Коломны готовы вести диалог с активистами по поводу полигона бытовых отходов «Воловичи»
В Подмосковье задержали серийного квартирного вора
Определен дизайн новых станций московского метро
Москва подготовилась к весеннему паводку
Москва готовится к весенним паводкам
На берегу Химкинского водохранилища построят храм-«корабль»
Прохожий спас провалившуюся под лед девушку под Москвой
Ярмарки выходного дня откроются в Москве 20 апреля
Московское метро перешло на усиленный режим работы из-за снега
В Москве неизвестные обстреляли мужчину и скрылись с места происшествия
Снесло башню: в Екатеринбурге взорвали долгострой
Домработница ограбила столичного пенсионера на миллион рублей
Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ временно закроют
Новостройки для программы реновации в Москве станут проектировать быстрее
В столице заменят около 10 тысяч колодцев ливневой канализации
Москвичи смогут оформить полис ОМС в режиме онлайн
В Подмосковье ревнивый мужчина задушил свою сожительницу
Московским строителям существенно прибавят зарплату
День скидок: Идешь в музей, зови друзей
В столичном районе Северный построят два детсада и школу с бассейном
Московские медики готовы к чемпионату мира по футболу
В Подмосковье задержали четырех автоугонщиков
В Москве число ипотечных сделок выросло на 82%