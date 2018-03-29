Сезон рыбалки в Подмосковье в 2018 году откладывается: введен запрет с 1 апреля по 10 июня

СЕГОДНЯ 16:36 2018-03-29T16:54:56+03:00

В период нереста разрешается любительское и спортивное рыболовство вне мест нереста, с берега и только одной поплавочной или донной удочкой Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Во время весеннего нереста в водоемы не разрешат закидывать удочки. Поэтому сезон рыбалки в Подмосковье в 2018 году начнется позже

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Сезон рыбалки в Подмосковье в 2018 году откладывается - рыбакам в ближайшие 2,5 месяца не разрешат ловить рыбу в водоемах Московской области. Начинается весенний нерест и закидывать удочки строго запрещено. Запрет будет действовать с 1 апреля по 10 июня включительно. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Главная причина, почему нельзя ловить рыбу в нерестовый период - за короткое время можно легко лишиться основного стада. В Федеральном агентстве по рыболовству приводят наглядный пример, при вылове весной 1 самки щуки среднего размера (2-3 кг) с учетом промыслового возврата от икры, водоем через 3 года недополучит около 30 экземпляров половозрелых щук.

Но это не означает, что всем рыбакам нужно теперь читать книги и смотреть футбол, запрет распространяется на некоторые способы вылова, включая сети и электроудочку.

- В период нереста разрешается любительское и спортивное рыболовство вне мест нереста, с берега и только одной поплавочной или донной удочкой с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях лова у одного гражданина. Все остальные орудия и способы лова запрещены. Высокая концентрация рыбы в местах нереста в определенные периоды времени способствует браконьерству, - объяснили в Федеральном агенстве по рыболовству.

За нарушения предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность. А также штрафы до 300 тысяч рублей в зависимости от ущерба.

Также на водоемах Московской области будет ограничено движение на судах с мотором, чтобы на время нереста рыб обеспечить благоприятные условия, предотвращая гибель икры.