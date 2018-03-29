2018-03-29T17:52:30+03:00
Общество

В Москве тестируют квадрокоптеры будущего

Летающие дроны в ближайшие годы будут выполнять работу курьеров, а также спасать людей
Павел КЛОКОВkp_ru_msk
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На данный момент 19 дронов уже раскупили московские колледжи. С ними на практических занятиях будут заниматься студентыНа данный момент 19 дронов уже раскупили московские колледжи. С ними на практических занятиях будут заниматься студентыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На Волгоградском проспекте есть такой технополис «Москва», на территории которого сидят и что-то придумывают всякие Кулибины. Изобретатели, инженеры, программисты, электронщики. То у них цифровая 3D-примерочная появится, то автобус без руля и водителя. На этот раз гениальные выдумщики из организации ООО «Коптер Экспресс Технологии» презентовали квадрокоптер, способный самостоятельно выполнять полеты (без управления пультом) и доставлять грузы до 3 килограммов. Новый дрон назвали «Пеликаном» - в честь птицы, таскающей в клюве запасы рыбы. Правда, квадрокоптер может утащить не только рыбу, но и все что угодно - пиццу, папку с документами, букет цветов, торт и так далее.

БУДУТ ПОМОГАТЬ СПАСАТЕЛЯМ

Мы стоим на закрытой территории технополиса на Волгоградке и ждем полета «Пеликана». Тот немного подзарядился, уловил интернет-сигнал 4G, раскрутил четыре черных пропеллера, изготовленных из карбона, и почти бесшумно взмыл в серое мартовское небо.

- Главная сложность, которая может возникнуть - это законность таких полетов, - рассказал «КП» юрист Олег Жаров. - Человек, купивший такой дрон, должен согласовывать каждый запуск. А это и ФСБ, и МВД, и ФСО. В Москве, кроме этого, еще и Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции. В регионах, кроме полиции, разрешение выдает местная администрация и центр управления полетами.

В Москве тестируют квадрокоптеры будущего Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве тестируют квадрокоптеры будущегоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В общем, замучаешься возиться с бумажками. А отдельного закона, который бы регламентировал использование квадрокоптеров, у нас пока нет. Хотя работа в этом направлении ведется.

- Мы уверены, что наши усилия не пройдут даром, - говорит пресс-секретарь «Коптер Экспресс Технологии» Вадим Малярчук. - В этом году, например, несколько «Пеликанов» начнут использовать в столичном управлении МЧС. Дроны будут патрулировать городские водоемы, передавая картинку дежурному спасателю. В случае какого-то происшествия будут приниматься меры, а сам «Пеликан» сможет сбрасывать в воду спасательные жилеты.

Как объяснили разработчики, при тестировании чудо-аппарата лично мы закона не нарушили, потому что дрон взлетел очень невысоко, и к тому же мы находились на спецтерритории.

ВЕРТОЛЕТ В ПОМОЩЬ

На данный момент 19 дронов уже раскупили московские колледжи. С ними на практических занятиях будут заниматься студенты. Еще часть в этом году уйдет в МЧС.

- Вообще у этой модели может быть самое разное предназначение, - считает технический директор проекта Андрей Коригодский. - Но, в первую очередь, мониторинг территории. Как было бы удобно использовать такой квадрокоптер охранным фирмам. Особенно тем, которые контролируют большие территории. В программе дрона можно установить режим, при котором он будет каждые четыре часа взлетать и проходить один и тот же маршрут. То же самое и в сельском хозяйстве. «Пеликан» может мониторить состояние полей и наличие на них посторонних личностей и машин.

Летающие дроны в ближайшие годы будут выполнять работу курьеров, а также спасать людей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Летающие дроны в ближайшие годы будут выполнять работу курьеров, а также спасать людейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- А, может, он и человека смог бы поднять и переместить из одного города в другой, - с воодушевлением спросил корреспондент «КП» Андрея Коригодского.

- Вообще-то для этих целей уже придумали вертолет, - снисходительно и терпеливо ответил специалист. - Но, возможно, когда-нибудь и такие времена настанут. Сейчас, главное, устранить дыры в законодательстве и избавить владельцев квадрокоптеров от бюрократии. Ведь они запускают дроны на незначительную высоту, где самолеты никогда не летают.

КСТАТИ

Испытания похожего дрона уже проводили - и было это в городе Сыктывкаре. Там целый месяц квадрокоптеры доставляли клиентам пиццу. Заказчики были в восторге. Тот же эксперимент успешно провели и в Самаре. А в Москве в прошлом году дроны доставляли на специальные пункты сим-карты, где будущие хозяева их забирали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дрон «Пеликан»

Вес - 5 кг

Скорость - 50 км/ч

Грузоподъемность - 3,5 кг

Цена - 365 тысяч рублей

Время зависания в воздухе - до 60 минут

Максимальный путь без подзарядки - до 50 км

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