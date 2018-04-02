Погода в Москве: В Подмосковье снег растает к концу апреля, а в столице - к выходным

СЕГОДНЯ 01:18 2018-04-02T01:46:32+03:00

Начало паводка прогнозируют на 10 - 12 апреля. Рассказываем, какой будет погода в Москве и когда же в столицу придет настоящая весна

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Зима в Москве в этом году задержалась на месяц. Март по средней температуре был на 3,3 градуса холоднее климатических норм, по ночам трещали двадцатиградусные морозы, и до самых последних чисел месяца сыпал снег. В итоге сугробы вдвое выше, чем обычно! Толщина снежного покрова в конце марта должна быть 19 сантиметров. А в этом году - около 40 см! Это вызывает вполне логичные опасения: если все прямо сейчас растает, то какое же будет половодье!

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ - 5 ТЫСЯЧ ДОМОВ

В МЧС начали подготовку к будущему паводку еще в начале марта. По прогнозам специалистов чрезвычайного ведомства, в зону возможного подтопления входят 112 населенных пунктов. Это чуть больше 5 тысяч жилых домов и около 12 тысяч жителей.

На особый контроль взяли различные гидротехнические объекты - дамбы, плотины, мосты. На реках, где разливы случаются практически каждый год, чистят русла.

Потенциально в зоне разлива находится почти половина Подмосковья. Но речь, конечно, идет прежде всего о совсем небольших населенных пунктах, расположенных на берегах крупных рек (список муниципалитетов см. на карте).

Эмчеэсофцы уже сформировали группировку из 46 тысяч человек, которая будет следить за развитием событий.

- В нее войдут не только спасатели, но и сотрудники правоохранительных органов, и коммунальщики, и добровольцы, - сообщили в пресс-службе подмосковного управления МЧС. - Плюс 8800 единиц различной спецтехники, 300 плавательных средств, 30 единиц авиации. На случай, если людей из каких-то сел все-таки придется эвакуировать, уже подготовили больше полусотни пунктов временного размещения, которые рассчитаны на 17 тысяч человек.

ПОЛОВОДЬЕ БУДЕТ СКОРОТЕЧНЫМ

Впрочем, синоптики считают: несмотря на затянувшуюся зиму, сильного половодья в Московской области не случится.

В первые же теплые дни снег начнет моментально таять. Например, днем нам обещают уже до +6 градусов, так что процесс пойдет быстро. Дожди, которые прогнозируют на начало недели, тоже помогут растопить снежные массы.

- В ближайшие дни сугробы осядут до 23 см и будут постепенно уменьшаться, - объясняют в центре «Фобос».

В черте города снег практически исчезнет уже к ближайшим выходным. По области, особенно в лесах, будет лежать дольше. Но все равно: к моменту, когда реки Московской области вскроются ото льда, от мартовских аномальных сугробов останется лишь пшик.

Важно и то, что в снеге крайне низкое содержание влаги - в три раза меньше, чем обычно.

- Вода составляет лишь 15% от общего объема снежных запасов, - говорят синоптики.

И еще один позитивный момент: земля не особо промерзшая. Это значит, что талая вода впитается в почву и не приведет к сколько-нибудь серьезному паводку.

- Половодье в Московской области в этом году точно не будет сильным и тем более опасным, - заявила «Комсомольской правде» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Пик паводка придется на 10 - 12 апреля. В прошлом году, для сравнения, Ока вскрылась ото льда 28 марта. И половодье, скорее всего, будет быстрым, продержится всего один-два дня. По расчетам гидрологов, вода поднимется до обычных отметок или чуть ниже. Даже не все пойменные земли будут затоплены. Опасных отметок вода достигать не будет нигде. Подтопления возможны лишь в местности, где Москва-река впадает в Оку - в районе Коломны. И то в тех местах, которые застроены не по правилам. Опять же в последние годы уровень воды в Оке низкий в любое время года, что явно не способствует сильному половодью. А Москва-река зарегулирована водохранилищами и шлюзами, там в принципе не может быть резкого, неконтролируемого подъема воды. Это не Енисей, не Лена, не Северная Двина, мощные реки, которые текут свободно, и где действительно случаются экстремальные паводки.

Самый сильный паводок в Москве был 23 апреля 1908 года. Трудно поверить, но вода в Москве-реке поднялась на 9 метров и по Большой Дорогомиловской улице (на снимке) жители плавали на лодках.Фото: РИА Новости

ДОСЛОВНО

Столичные власти сообщают, что уже 20 апреля в Москве откроется городская сеть велопрокатов.

«В прошлом году было 4 тысячи 120 велосипедов, 350 точек проката, в этом будет 430 станций и 4 тысячи 300 велосипедов. Мы каждый год прибавляем количество станций, такая тенденция сохранится в ближайшие годы. Станет больше в прокате и электровелосипедов, их можно брать по тем же тарифам, что и обычные. К нам также обращаются и компании по прокату самокатов, в том числе и электрических. Переговоры идут, надеюсь, к началу сезона появится какая-то конкретика. Не планируем менять тарифы на велопрокат в этом сезоне. Благодаря банку-партнеру, с которыми город несет всю финансовую нагрузку на содержание парка велосипедов, цены удается сдерживать».

(Максим ЛИКСУТОВ, заммэра Москвы, глава столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, - в интервью «Российской газете».)

КСТАТИ

Раскинулась речка широко

За последние годы весенний разлив доставил больше всего хлопот жителям Подмосковья в 2012-м. До жертв и разрушений домов тогда, слава богу, не дошло, но водой от «большой земли» отрезало несколько населенных пунктов. В Луховицком районе в середине апреля разлилась Ока с притоками. Подтопило несколько дорог, река поднялась где на полметра, где на метр, а то и выше. Небольшая деревня Берхино стоит на холме. Река пошла вверх, закрыв старый мост, а на островке с домиками оказались больше десятка человек. Такая же ситуация сложилась еще в нескольких деревнях района. Затопленные дороги, по которым на обычной машине уже было не проехать, пришлось связывать с помощью военной спецтехники. Райадминистрация выделяла автобусы, на которых жителей сел довозили по трассе до кромки разлившейся реки, а там уж их переправляли на плавающих транспортерах (это такая армейская гусеничная машина, созданная для переправы артиллерийских систем и солдат. - Авт.). В некоторых местах ширина разливов достигла 300 м, максимальная глубина - до 2 метров. Большая вода продержалась несколько дней.