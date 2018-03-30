Голосование по проектам благоустройства парков идет на «Активном граждане»

СЕГОДНЯ 15:30 2018-03-30T15:34:06+03:00

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Этой весной в столице начнется традиционное благоустройство улиц, парков и общественных пространств. В проекте «Активный гражданин» в мобильном приложении и на сайте ag.mos.ru москвичи могут оценить проекты благоустройства с помощью четырех голосований. Два из них сейчас продолжаются. Еще по двум проектам подведены итоги - площадь около станции метро «Улица 1905 года» и территория около Еврейского музея и центра толерантности. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы mos.ru.

Пока около метро «Улица 1905 года» находится неозелененная и шумная площадь. В планах - озеленение и создание удобного комфортного места для пешеходов. Это предложение поддержали 84,5 процента «активных граждан», из которых два процента оставили свои идеи и предложения. Примерно 10,5 процента проголосовавших ответили, что доверяют решение специалистам. Около пяти процентов хотят, чтобы территория около станции осталась такой же, как сейчас.

Москвичи также проголосовали по проекту благоустройства территории возле Еврейского музея и центра толерантности. Здесь планируют убрать провода под землю, установить фонари, обустроить тротуары, высадить деревья и кустарники, разбить цветники и газоны. Кроме того, появятся две детские площадки, скамейки, урны, точки велопроката и велопарковки. Остановки трамваев построят в венском стиле, то есть приподнимут на 15 сантиметров над землей. За предложенный проект проголосовали 69,7 процента «активных граждан». Более 19 процентов передали решение этого вопроса специалистам. Еще 10 процентов участников опроса считают, что территория возле музея должна остаться такой, как сейчас.

ЧТО БУДЕТ В ПАРКАХ

По двум проектам голосование пока продолжается. С 1 марта москвичи высказывают свое мнение по благоустройству парка усадьбы Люблино. По проекту здесь появятся места для спокойного отдыха, детские, спортивные, смотровые и танцевальные площадки, зоны для проведения праздников и выставок под открытым небом.

В усадьбе откроют велодорожки, которые зимой можно использовать как лыжные трассы. Рядом обустроят велосипедные парковки. На Люблинском пруду сделают причал с лодочной станцией. Исторический природный ансамбль парка сохранят. Проект уже поддержали 77,83 процента «активных граждан» и голосование еще идет.

Москвичи могут высказать мнение и по поводу парка в Печатниках. Его планируют построить на месте бывшей несанкционированной свалки бытовых отходов. Голосование стартовало 16 марта. По проекту здесь появятся огороженные трассы для мотокросса, картинга, ВМХ-кросса и дрифта. Для зрителей поставят трибуны. Гонщики не помешают жителям соседних домов, поскольку трасса разместится вдали от жилых кварталов.

Вдоль набережной разобьют газоны и цветники, высадят более 700 деревьев и 1700 кустарников. Работы начнутся этой весной. Зону для занятий техническими видами спорта планируют открыть осенью. Сейчас в поддержку проекта выступили 71,71 процента участников голосования. Еще 22,51 процента считают, что решать вопрос благоустройства должны специалисты.

Напомним, всю зиму в разных районах Москвы проводились общественные обсуждения и встречи с жителями. На них все желающие могли внести правки в предложенные проекты. К примеру, по просьбе горожан в парке Дружбы отремонтируют площадь около памятника воинам Афганистана, но откажутся от создания площадки для запуска дронов. В парке 850-летия Москвы обустроят больше площадок для выгула собак, а в парке Святослава Федорова построят горку для зимних развлечений.