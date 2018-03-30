Бесплатные автобусы на Пасху 2018 в Москве: на Вербное воскресенье запустят более тысячи автобусов

СЕГОДНЯ 16:50 2018-03-30T17:06:37+03:00

Всего по Москве запустят более одной тысячи бесплатных автобусов Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Интервал движения бесплатных автобусов на Пасху в Москве составит от 1 до 5 минут

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В ближайшее воскресенье, 1 апреля, православные отмечают один из главных праздников - Вход господень в Иерусалим или Вербное воскресенье. В этот день в столице будут работать 37 бесплатных автобусных маршрутов. На них можно будет доехать до 17 кладбищ в столице и Подмосковье. Интервал движения составит от одной до пяти минут. Эти же автобусы будут курсировать и в дни ближайших церковных праздников - на Пасху (8 апреля) и Красную горку (15 апреля).

Всего по Москве запустят более одной тысячи бесплатных автобусов. Помимо этого, по столице можно ездить 10 ночными маршрутами наземного транспорта, которые связывают центр и удаленные районы города. Интервал этих автобусов - от 15 до 30 минут. Действующие тарифы на ночных маршрутах сохраняются.

КОНКРЕТНО

По этим маршрутам поедут бесплатные автобусы

- к Николо-Архангельскому кладбищу: от остановок «Метро “Выхино”» (Э1 с остановкой у 2-го московского крематория, Э2 и № 706); «Метро “Новокосино”» (Э5);

- к Домодедовскому кладбищу: от деревни Колычёво (Э2, посадка у зоны парковки автомобилей) и остановки «Метро “Домодедовская”» (Э1 и № 510);

- к Хованскому кладбищу: от остановок «Метро “Саларьево”» (Э1) и «Метро “Теплый Стан”» (Э2 и № 600);

- к Митинскому кладбищу: от остановки «Метро “Тушинская”» (Э, № 741);

- к Щербинскому кладбищу: от остановок «Улица Академика Янгеля» (№ 819), «Метро “Улица Академика Янгеля”» (Э1), «Станция Щербинка» (Э2), «Улица Брусилова» (Э3);

- к Востряковскому кладбищу: от остановки «Метро “Юго-Западная”» (Э);

- к Перепечинскому кладбищу: от остановки «Метро “Планерная”» (Э1, № 865), железнодорожных станций Сходня (Э2) и Лобня (Э4);

- к Химкинскому кладбищу: от остановок «Метро “Речной вокзал”» (Э) и «Метро “Планерная”» (Э2);

- к Долгопрудненскому кладбищу: от остановки «Метро “Речной вокзал”» (Э1);

- к Котляковскому кладбищу: от остановок «Метро “Каширская”» (№ 150э) и «Метро “Кантемировская”» (№ 217э);

- к Кузьминскому кладбищу: от остановки «Метро “Рязанский проспект”» (Э);

- к Люблинскому кладбищу: от остановок «Метро “Текстильщики”» (Э1) и «Метро “Люблино”» (Э2);

- Зеленоградскому центральному кладбищу: от остановки «14-й микрорайон» (№ 1) и железнодорожной станции Крюково (Э1, № 2);

- к Зеленоградскому северному кладбищу: от остановки «16-й микрорайон» (№ 20) и железнодорожной станции Крюково (Э2);

- к Алабушевскому кладбищу: от железнодорожной станции Крюково (№ 24);

- к кладбищу «Ракитки»: от «Метро “Теплый Стан”» (№ 531э);

- к Богородскому кладбищу: от железнодорожной станции Электроугли (Э).