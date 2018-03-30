Ускоряют ли выделенки движение на улицах Москвы

СЕГОДНЯ 19:50 2018-03-30T19:51:07+03:00

Чтобы автобусы и троллейбусы ездили строго по расписанию - без выделенных полос не обойтись Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Корреспондент «КП» проверил, сколько времени займет один и тот же путь на личном транспорте и общественном

Изменить размер текста: A A

Первые выделенные полосы на столичных дорогах появились летом 2009 года - на участке Волоколамского шоссе от МКАД до поворота к станции метро «Тушинская» (протяженностью 2,6 км). Нарисовали справа сплошную линию и пустили по отдельному ряду общественный транспорт. Чтобы автобусы и маршрутки не простаивали в пробках, а ехали без всяких препятствий. Эксперимент признали удачным. И начали с тех пор каждый год организовывать новые выделенки (на самых загруженных участках). Сейчас их уже 43. Это Шоссе Энтузиастов, Рязанский проспект, Лубянская площадь, Проспект Мира, Пречистенка, несколько участков Садового кольца и другие улицы. Если все столичные выделенки соединить в одну, то получится почти 300 км.

Чтобы проверить ценность сплошной линии, через которую обычным автомобилистам переезжать нельзя (штраф - 3000 рублей), я решил один и тот же путь преодолеть на личном транспорте и общественном. Правда, личного у меня нет (велосипед не считается), поэтому вместо него я использовал такси.

Маршрут Театральная площадь — станция метро «Тимирязевская».

По выделенке:

Итак, Театральная площадь. Я стою на остановке и с видом ревизора жду автобус. Не важно, какой. Подкатывает М -10 («Китай-город» - Лобненская улица). Сажусь. Фиксирую время. Еду. Первая выделенка попалась ровнехонько возле Госдумы. Затем повернули на Тверскую и довольно долго ехали на общих основаниях. Отдельная полоса снова встретила нас на Сущевском валу. И здесь я ощутил весь кайф столичного небогатого пассажира. Пока «БМВ» и «Майбахи» стояли в пробке, наш троллейбус, словно ласточка, порхал по Бутырской улице, пролетел Савеловский вокзал и приземлился возле станции метро «Тимирязевская» (по крайней мере, именно там вышел я). Время в пути - 40 минут. Запомните его.

В общем потоке:

Дальше я вернулся на Театральную площадь, вызвал такси и попросил шофера ехать до «Тимирязевской» в общем потоке. Тот сначала заартачился, но я пообещал ему щедрые чаевые. По дороге мне пришлось выслушать душещипательный рассказ про непростую жизнь в Самарканде, однако эксперимент я все же довел до конца. 34 минуты!

Итого: В общем потоке я проехал быстрее на 6 минут. Получается, на этом участке ускорилось движение общего потока, так как общественный транспорт ушел на выделенку.

Маршрут ст. метро «Беляво» - ст. м. «Теплый стан»

По выделенке:

Точно такую же схему я использовал на Профсоюзной, только там я сел в 72-й троллейбус. От станции метро «Беляво» до «Теплого стана» он довез меня за 15 минут. Ехали мы исключительно по выделенке.

В общем потоке:

А таксист справился с тем же отрезком пути за 22 минуты. Но тут нужно сказать, что дело было к вечеру и пробки на дорогах составляли 6 баллов.

Итого: Во время часа пик на этом участке общественный транспорт по выделенке движется быстрее основного потока на 7 минут. Небольшая разница. То есть и в этом случае выделенная полоса ускорила движение.

ОФИЦИАЛЬНО

- Чтобы автобусы и троллейбусы ездили строго по расписанию - без выделенных полос не обойтись, - рассказали «КП» в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. - Скорость движения по выделенке возрастает на 20-30%, в зависимости от ее местоположения, при этом пассажиропоток увеличивается также на 20-30%. С появлением отдельных полос интервалы движения транспорта сократились. Пассажиры стали активнее пользоваться этими маршрутами. Ежедневно в будний день по ним передвигается более 2,5 млн. пассажиров, это 35% от среднесуточного пассажиропотока в будний день.

КОНКРЕТНО

- После запуска выделенных полос по улице Воздвиженка в 2016-2017 гг. на участке от площади Арбатские Ворота до станции метро «Библиотека им. Ленина» время в пути сократилось на полчаса (с 35 до 3-5 минут). Пассажиропоток при этом увеличился на 13% и продолжает расти на 2-3% каждый месяц.

- Ввод выделенной полосы на шоссе Энтузиастов позволил сократить время в пути на общественном транспорте на участке от Андроньевской площади до 1-й Владимирской улицы с 54 до 36-43 минут. Пассажиропоток на маршрутах, проходящих на этом участке, вырос с 61 до 66 тыс. человек в сутки.

- Ввод выделенной полосы позволил улучшить работу городских маршрутов из Южного Измайлова и смежных со стороны Балашихи, осуществляющих подвоз к метро и МЦК.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО ЕЗДИТЬ ПО ВЫДЕЛЕНКЕ

- городские автобусы и троллейбусы

- школьные автобусы

- легальные такси

- велосипедисты, в случае, если выделенная полоса - крайняя правая

- автомобили оперативных служб, выполняющие неотложное служебное задание, с включенным проблесковым маячком синего цвета

- оперативные службы

ГДЕ ПОЯВЯТСЯ ТАКИЕ ПОЛОСЫ В 2018-2019 гг.

- Баррикадная улица, Конюшковская улица - 0.7 км

- улица Дмитрия Ульянова - 0,2 км

- Калужское шоссе (в рамках реконструкции магистрали) - 9 км

- улица Волхонка - 0,1 км

- Серпуховская площадь - 0,1 км

- улица Солянка, Николоямская, Верхняя и Нижняя Радищевская, Солянский проезд - 2,1 км

- Минская улица, Ломоносовский проспект, Нахимовский проспект, Коломенский проезд, улица Новинки - 16,1 км

- Свободный проспект - Вешняковская улица - 6 км

- улица Александры Монаховой (от Калужского шоссе до Фитаревской улицы) - 1,75 км

- проспект Маршала Жукова (от улицы Народного Ополчения до площади Маршала Бабаджаняна - только в центр) - 1,4 км

- улица Академика Королева - Останкинский проезд - 2,4 км

- улица Хачатуряна, Северный бульвар, улица Дежнева, улица Менжинского - 6,6 км

- Большая Черкизовская улица (от Халтуринской улицы до станции метро "Преображенская площадь" - в рамках реконструкции Щелковского шоссе) - 0,9 км

- улица Красная Пресня - 1,1 км

ВОПРОС РЕБРОМ

Если купить лицензию такси, можно ездить не в общем потоке?

- Недавно в различных изданиях появилась информация о женщине, которая получила лицензию на машину такси и ездила по выделенным полосам, фактически не являясь таксистом. Как-то выявляются такие хитрые водители? И можно ли их наказать за это?

- Чтобы не допустить таких ситуаций, в Москве разрешение на такси выдается только на желтые машины, - сообщили «КП» в столичном Дептрансе. - Это нетипичная окраска для личных автомобилей. В том случае, о котором идет речь, разрешение было получено в Московской области (там ездят белые машины такси). Сейчас в Подмосковье активно занимаются анализом всех выданных разрешений на работу в такси. При малейшем подозрении они отзываются. И приведенный пример – тому подтверждение, так как купленное разрешение на следующий день было аннулировано. Мы в Москве тоже постоянно проверяем базу. Если таксисты получают разрешение, а следом закрывают ИП, мы узнаем об этом и его отзываем.