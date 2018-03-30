Ускоряют ли выделенки движение на улицах Москвы
Первые выделенные полосы на столичных дорогах появились летом 2009 года - на участке Волоколамского шоссе от МКАД до поворота к станции метро «Тушинская» (протяженностью 2,6 км). Нарисовали справа сплошную линию и пустили по отдельному ряду общественный транспорт. Чтобы автобусы и маршрутки не простаивали в пробках, а ехали без всяких препятствий. Эксперимент признали удачным. И начали с тех пор каждый год организовывать новые выделенки (на самых загруженных участках). Сейчас их уже 43. Это Шоссе Энтузиастов, Рязанский проспект, Лубянская площадь, Проспект Мира, Пречистенка, несколько участков Садового кольца и другие улицы. Если все столичные выделенки соединить в одну, то получится почти 300 км.
Чтобы проверить ценность сплошной линии, через которую обычным автомобилистам переезжать нельзя (штраф - 3000 рублей), я решил один и тот же путь преодолеть на личном транспорте и общественном. Правда, личного у меня нет (велосипед не считается), поэтому вместо него я использовал такси.
Маршрут Театральная площадь — станция метро «Тимирязевская».
По выделенке:
Итак, Театральная площадь. Я стою на остановке и с видом ревизора жду автобус. Не важно, какой. Подкатывает М -10 («Китай-город» - Лобненская улица). Сажусь. Фиксирую время. Еду. Первая выделенка попалась ровнехонько возле Госдумы. Затем повернули на Тверскую и довольно долго ехали на общих основаниях. Отдельная полоса снова встретила нас на Сущевском валу. И здесь я ощутил весь кайф столичного небогатого пассажира. Пока «БМВ» и «Майбахи» стояли в пробке, наш троллейбус, словно ласточка, порхал по Бутырской улице, пролетел Савеловский вокзал и приземлился возле станции метро «Тимирязевская» (по крайней мере, именно там вышел я). Время в пути - 40 минут. Запомните его.
В общем потоке:
Дальше я вернулся на Театральную площадь, вызвал такси и попросил шофера ехать до «Тимирязевской» в общем потоке. Тот сначала заартачился, но я пообещал ему щедрые чаевые. По дороге мне пришлось выслушать душещипательный рассказ про непростую жизнь в Самарканде, однако эксперимент я все же довел до конца. 34 минуты!
Итого: В общем потоке я проехал быстрее на 6 минут. Получается, на этом участке ускорилось движение общего потока, так как общественный транспорт ушел на выделенку.
Маршрут ст. метро «Беляво» - ст. м. «Теплый стан»
По выделенке:
Точно такую же схему я использовал на Профсоюзной, только там я сел в 72-й троллейбус. От станции метро «Беляво» до «Теплого стана» он довез меня за 15 минут. Ехали мы исключительно по выделенке.
В общем потоке:
А таксист справился с тем же отрезком пути за 22 минуты. Но тут нужно сказать, что дело было к вечеру и пробки на дорогах составляли 6 баллов.
Итого: Во время часа пик на этом участке общественный транспорт по выделенке движется быстрее основного потока на 7 минут. Небольшая разница. То есть и в этом случае выделенная полоса ускорила движение.
ОФИЦИАЛЬНО
- Чтобы автобусы и троллейбусы ездили строго по расписанию - без выделенных полос не обойтись, - рассказали «КП» в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. - Скорость движения по выделенке возрастает на 20-30%, в зависимости от ее местоположения, при этом пассажиропоток увеличивается также на 20-30%. С появлением отдельных полос интервалы движения транспорта сократились. Пассажиры стали активнее пользоваться этими маршрутами. Ежедневно в будний день по ним передвигается более 2,5 млн. пассажиров, это 35% от среднесуточного пассажиропотока в будний день.
КОНКРЕТНО
- После запуска выделенных полос по улице Воздвиженка в 2016-2017 гг. на участке от площади Арбатские Ворота до станции метро «Библиотека им. Ленина» время в пути сократилось на полчаса (с 35 до 3-5 минут). Пассажиропоток при этом увеличился на 13% и продолжает расти на 2-3% каждый месяц.
- Ввод выделенной полосы на шоссе Энтузиастов позволил сократить время в пути на общественном транспорте на участке от Андроньевской площади до 1-й Владимирской улицы с 54 до 36-43 минут. Пассажиропоток на маршрутах, проходящих на этом участке, вырос с 61 до 66 тыс. человек в сутки.
- Ввод выделенной полосы позволил улучшить работу городских маршрутов из Южного Измайлова и смежных со стороны Балашихи, осуществляющих подвоз к метро и МЦК.
КТО ИМЕЕТ ПРАВО ЕЗДИТЬ ПО ВЫДЕЛЕНКЕ
- городские автобусы и троллейбусы
- школьные автобусы
- легальные такси
- велосипедисты, в случае, если выделенная полоса - крайняя правая
- автомобили оперативных служб, выполняющие неотложное служебное задание, с включенным проблесковым маячком синего цвета
- оперативные службы
ГДЕ ПОЯВЯТСЯ ТАКИЕ ПОЛОСЫ В 2018-2019 гг.
- Баррикадная улица, Конюшковская улица - 0.7 км
- улица Дмитрия Ульянова - 0,2 км
- Калужское шоссе (в рамках реконструкции магистрали) - 9 км
- улица Волхонка - 0,1 км
- Серпуховская площадь - 0,1 км
- улица Солянка, Николоямская, Верхняя и Нижняя Радищевская, Солянский проезд - 2,1 км
- Минская улица, Ломоносовский проспект, Нахимовский проспект, Коломенский проезд, улица Новинки - 16,1 км
- Свободный проспект - Вешняковская улица - 6 км
- улица Александры Монаховой (от Калужского шоссе до Фитаревской улицы) - 1,75 км
- проспект Маршала Жукова (от улицы Народного Ополчения до площади Маршала Бабаджаняна - только в центр) - 1,4 км
- улица Академика Королева - Останкинский проезд - 2,4 км
- улица Хачатуряна, Северный бульвар, улица Дежнева, улица Менжинского - 6,6 км
- Большая Черкизовская улица (от Халтуринской улицы до станции метро "Преображенская площадь" - в рамках реконструкции Щелковского шоссе) - 0,9 км
- улица Красная Пресня - 1,1 км
ВОПРОС РЕБРОМ
Если купить лицензию такси, можно ездить не в общем потоке?
- Недавно в различных изданиях появилась информация о женщине, которая получила лицензию на машину такси и ездила по выделенным полосам, фактически не являясь таксистом. Как-то выявляются такие хитрые водители? И можно ли их наказать за это?
- Чтобы не допустить таких ситуаций, в Москве разрешение на такси выдается только на желтые машины, - сообщили «КП» в столичном Дептрансе. - Это нетипичная окраска для личных автомобилей. В том случае, о котором идет речь, разрешение было получено в Московской области (там ездят белые машины такси). Сейчас в Подмосковье активно занимаются анализом всех выданных разрешений на работу в такси. При малейшем подозрении они отзываются. И приведенный пример – тому подтверждение, так как купленное разрешение на следующий день было аннулировано. Мы в Москве тоже постоянно проверяем базу. Если таксисты получают разрешение, а следом закрывают ИП, мы узнаем об этом и его отзываем.