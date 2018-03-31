СЕГОДНЯ 01:11 2018-03-30T23:18:27+03:00

Антон Фокин: - Повелитель боли, пощади! Паша Клоков: - Нет, Колдырь из Коптева, я пойду до конца! Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Наши корреспонденты Повелитель боли и Колдырь из Коптева снимали стресс на ринге. Такими именами наградили их в школе реслинга [видео]

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Поначалу я решил, что Антон шутит. Все-таки не каждый согласится драться со мной. Но прошло несколько дней, и он повторил:

- В Москве есть Независимая федерация реслинга. А у них ринг. Только учти, я этим видом спорта уже занимался.

Я полез в интернет и начал смотреть бои. К горлу подкатил предательский ком сомнения. На видео здоровенные качки прыгали друг на друга, как обезумевшие сайгаки, заламывали руки и ноги, колотили по голове люминесцентными лампами, стульями - и все это под жуткий неистовый крик толпы, жаждущей зрелища и крови. В принципе проделать нечто подобное с Антоном я мечтал уже давно, но получится ли?

Решили позвать фотографа. Пришел Витя Гусейнов и с доброй улыбкой сказал, что мне вообще-то нужно идти не на реслинг, а на сумо.

- Ну это мы еще посмотрим, - реагировал я и, отвернувшись, с опаской посмотрел на часы.

До боя оставалось три часа.

КАК В ТЕАТРЕ

Здание клуба реслинга расположено на промышленной территории, наводящей тоску и ужас. Бездомные собаки. Рабочие в масках. Машины без номеров. И редкие тусклые фонари.

- Я тебя на куски порву, ты понял? - храбрился Антон. - Я тебя уничтожу. Сломаю просто... Молись!

Нас встретил вице-президент Независимой федерации реслинга, а по совместительству судья и тренер Даниил Дмитриев. Крепкий мужик невысокого роста. Очень спокойный. И в очках.

- Сейчас у ребят закончится тренировка, - сказал он, - и ринг будет вашим.

У меня от этих слов засосало под ложечкой. Но я, конечно, виду не показал. Антон как самый дельный взял с собой наколенники и налокотники.

В полутемном зале, кстати, занимались не только ребята, но и девушки. Всего человек 20.

Как рассказал Даниил, принимают в клуб только после 18 лет, ибо спорт крайне небезопасный. На ринге реслеры делают вид, что убивают друг друга. Рвут на части. Но на самом деле все это шоу и театр. Научившись правильно бить и падать, можно играть на нервах у огромной толпы и изображать жертву или агрессора. Артистизм для реслера - профессиональное качество. Наравне с физподготовкой.

- Но бывает, что бой выходит за рамки сценария, - рассказывает Дмитриев. - Я, например, как-то судил матч, во время которого спортсмен схватил длинную лампу, начал ею размахивать и вмазал мне по голове. Вместо своего соперника.

Вдохновившись таким рассказом, я и Антон вышли из раздевалки в зал и, втянув перед девушками животы, заползли под канаты.

Девушки тоже приходят выпустить пар и полюбоваться на таких, как мы, молодцов (см. фото вверху).Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ПАДАЛИ, НО ПОДНИМАЛИСЬ

Реслинг в России не является видом спорта. Это просто шоу, которое мы подсмотрели у Запада. При этом филиалы реслинга открываются в разных городах. В Питере, Нижнем Новгороде, Краснодаре. В столице он появился в 2003 году по инициативе спортсмена Вадима Карягина. Он сейчас продолжает выступать, но живет в Сингапуре.

- Главное, при падении не биться о ринг головой, - учил нас с Антоном другой тренер - Александр Вертиго. - Воздух обязательно выдыхаем, иначе при ударе глаз может выскочить.

Мы переглянулись и начали падать.

Это, пожалуй, получалось у нас лучше всего!

Мы бились спиной о ринг с каким-то странным нездоровым энтузиазмом.

Вообще во время выступления реслеры разыгрывают определенный сценарий. Иногда чуть ли не целую пьесу. Каждому спортсмену подбирается роль и пишутся слова. Например, выбегает реслер и орет на весь зал: «Я ненавижу Питер! Это самый ужасный город!» А другой громила встает из зрительского кресла и ему отвечает: «Тебе не повезло, козлина! Потому что я как раз оттуда родом». И начинают дубасить друг друга.

Мы с Антоном тоже подобрали для себя образы. Он Колдырь из Коптева. А я Повелитель боли.

В очередной раз шмякнувшись на пол, я спросил у ребят, что находится этажом ниже. Оказывается, студия записи передачи «Русское лото». Неожиданно, правда?

Пока я болтал, коварный Антоха подкрался сзади и схватил меня за ногу. Я опять упал и пополз по рингу. Мой соперник буквально рычал от возбуждения и делал мне болевой.

- Зубами вцепись в канаты, - умолял фотограф. - Мне для кадра надо...

Пот застилал мое перепуганное, но мужественное лицо.

Потом было совсем страшно. Я ухватил Антона за шею и пятую точку (все как учил тренер), поднял над собой и сбросил, как лишний груз с воздушного шара. Раздался страшный грохот.

Привиделось самое жуткое...

Но через секунду я услышал короткий и глуповатый смешок Антона. Ему все понравилось. Впрочем, мне тоже.

Во время тренировки голова освобождается от всех дурных мыслей. Есть только ты и соперник.

- А представляете, если все это делать под шум и аплодисменты толпы? - улыбаются тренеры. - Башню сносит от энергетики и кайфа.

ЧТО ЕЩЕ

Хил - нехороший человек

К сказанному выше, кажется, и добавить нечего. Но мой друг и соперник Павел Клоков в реслинге новичок. И не учел некоторых важных моментов.

Оказывается, что база подготовки Независимой федерации реслинга (НФР), где мы были, единственная в России. То есть здесь тебя не просто кидают на ринге, а профессионально обучают мастерству. Работают в НФР действительно фанаты этого спорта. По словам вице-президента федерации Даниила Дмитриева, люди едут к ним учиться со всей страны, есть даже один парень, который поступил в военное училище в Москве, чтобы иметь возможность ходить на тренировки.

У реслеров свой жаргон.

Гиммик - образ бойца, в котором он выступает. Это может быть рокер, ковбой, безумный клоун или, например, панк.

Фейс - образ справедливого борца, защищающего добро.

Хардкор - самый жесткий вид матча, в котором можно использовать все что угодно - стулья, столы, кувалды, колючую проволоку и т. п.

Хил - образ плохого реслера, негодяя и обманщика.

Антон ФОКИН

ВОПРОС - РЕБРОМ

Зачем это вообще нужно?

Анна ХНЫКИНА, психолог аналитической школы:

- Конечно, реслинг - это не только спорт. Это шоу. Или даже игра. Как дети любят развлечься в компьютерные стрелялки, так взрослые ищут способ выплеснуть эмоции. Особенно в большом городе, где человек постоянно в стрессе. А тут можно и поорать, и силу применить. И в то же время почувствовать себя почти сверхчеловеком (отсюда все эти прозвища реслеров). Почему так популярны комиксы про супергероев? Под маской какого-нибудь условного Человека-паука скрывается забитый, неприметный в обычной жизни офисный служащий. А Москва - это город белых воротничков. На реслинге люди - и бойцы, и зрители - избавляются от комплексов, зажатости, серости. Тут и «Бойцовский клуб» стоит вспомнить.

КСТАТИ

Столичный спортзал реслинга находится на Складочной улице, дом 1, строение 7, помещение 401, в районе станции метро «Дмитровская». Тренировки платные - 2700 рублей в месяц.