В Москве во время пожара на Ленинградском шоссе спасатели вывели из дома 15 человек

СЕГОДНЯ 18:31 2018-03-31T18:45:47+03:00

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Сигнал о пожаре на дежурный пульт МЧС поступил в субботу в 16.20. В одной из квартир 108-го дома на Ленинградском шоссе загорелась мебель и личные вещи (недалеко от станции метро «Речной вокзал»).

Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Прибыв на место, спасатели проникли к очагу возгорания на 29-й этаж через подъезд. Всех соседей сверху (это ещё шесть этажей) быстро эвакуировали на улицу, так как едкий густой дым повалил в сторону крыши. Всего вывели 15 человек, из них двое детей.

- Сведений о пострадавших не поступало, - сообщили «КП» в пресс-службе столичного управления МЧС. - К 17.00 пожар был полностью потушен и ликвидирован.

Сейчас на месте работают дознаватели и эксперты, которые определят причину пожара. По некоторым данным, это неосторожное обращение с огнем.