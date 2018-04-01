Велопрокатный сезон в Москве откроют 20 апреля

СЕГОДНЯ 12:35 2018-04-01T12:56:20+03:00

В прошлом году было 4 тысячи 120 велосипедов, 350 точек проката, в этом будет 430 станций с 4 тысячи 300 велосипедов Фото: Евгения ГУСЕВА

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Столичные власти сообщают, что 20 апреля в Москве откроется городская сеть велопрокатов. К слову, к этому времени по прогнозам синоптиков улицы уже должны будут полностью освободиться от снега - на днях начнется потепление, в концу следующей недели в столичном регионе температура воздуха днем превысит +10+12 градусов.

- В прошлом году было 4 тысячи 120 велосипедов, 350 точек проката, в этом будет 430 станций с 4 тысячи 300 велосипедов, - сообщил глава столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в интервью «Российской газете». - Мы каждый год прибавляем количество станций, такая тенденция сохранится в ближайшие годы.

По словам чиновника, в прокатах увеличится и число электровелосипедов. Причем, арендовать их можно будет по ценам обычных. Да и вообще, что касается тарифов, увеличивать их город не собирается - кататься по Белокаменной на великах из проката можно будет за те же деньги, что и в прошлом сезоне.

Кстати, уже с этого года в прокатах могут появиться и самокаты. Этот вопрос сейчас рассматривают в мэрии.