Наше Подмосковье:1000 новых рабочих мест - и это не предел!

СЕГОДНЯ 12:45 2018-04-02T12:49:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Введение санкций против РФ и наши ответные антисанкции вдохнули жизнь во многие сектора российской экономики. Один из основных - сельское хозяйство. Благодаря отказу от продукции некоторых зарубежных стран мы сумели перезапустить собственное мясное животноводство, производство молока, овощей и фруктов. С помощью субсидий и льгот от государства строятся новые фермы, тепличные хозяйства. Продовольственная безопасность страны и каждого отдельно взятого региона теперь уже не какое-то абстрактное понятие, а реально работающая программа. Сейчас Подмосковье занимает первое место по Центральному федеральному округу по сбору овощей, выращенных в открытом грунте (то есть в теплое время года), и пятое - по стране. Пятое! Хотя, как вы понимаете, есть большое количество более южных территорий, где и сезон дольше, и почвы плодороднее. Стратегия Московской области на привлечение инвесторов в сельское хозяйство и создание для них оптимальных условий дает свои результаты. Еще в 2014 году Московская область обеспечивала себя продуктами лишь на 25%. В 2017 году - уже на 50%.

«Благодаря строительству теплиц - в Луховицах, Кашире, Ногинском районе - само­обеспеченность овощами к концу 2018 года достигнет 100%», - отметил Андрей Воробьёв в феврале в своем ежегодном обращении к жителям Подмосковья.

В конце минувшей недели Андрей Воробьёв и министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев посетили одно из ведущих аграрных предприятий. Тепличный комплекс «Агрокультура Групп» находится на территории городского округа Кашира.

Тепличный «город» «Агрокультура Групп» начали строить еще в 2014 году. В 2015-м собрали первый урожай. Работа теплиц полностью автоматизирована, выращивать овощи здесь можно круглый год без оглядки на погоду снаружи, система ассимиляционного освещения и энергосбережения полностью контролирует необходимый для вызревания овощей процесс фотосинтеза.

Процесс запуска новых мощностей разбили на отрезки - так называемые очереди строительства. В первые три инвестор вложил уже больше 12 миллиардов рублей. На текущий момент общая площадь работающих теплиц занимает более 50 гектаров (см. «Конкретно»), на которых выращивают томаты, огурцы, баклажаны и перец. Сегодня это самые востребованные на рынке овощи.

Сейчас на объекте завершается стройка четвертой очереди. На 90% выполнена вертикальная планировка теплиц, на 40% - установка металлоконструкций и стекла. Частично сюда уже завезли оборудование, проектируются газопровод и подстанция электропитания. Новые «кварталы» теплиц заработают уже в ноябре нынешнего года. Они займут еще 27,5 га, и, помимо томатов, баклажанов и перца, здесь также будут выращивать зелень. В эту очередь будет инвестировано еще 6 миллиардов рублей.

- Благодаря правительственным программам в Подмосковье выращиваются овощи, грибы, развивается молочное животноводство, - рассказал главе федерального Минсельхоза губернатор Андрей Воробьёв. - Наши инвесторы получают поддержку из федерального и регионального бюджетов. Инвесторы в Подмосковье идут и готовы участвовать в дальнейших программах.

Что такое поддержка в реальных цифрах? Например, в прошлом году «Агрокультура Групп» получила со стороны Министерства сельского хозяйства РФ и профильного ведомства Московской области 583 миллиона рублей в качестве субсидии по инвестиционным кредитам в агропромышленный комплекс и еще 800 миллионов как возврат части капитальных затрат на строительство.

- Сейчас в этом тепличном комплексе работают уже 1 тысяча человек, и он будет дальше расширяться, - отметил губернатор.

В компании «Агрокультура Групп» уточняют: после запуска четвертой очереди здесь появится еще 400 рабочих мест, которые в большинстве своем займут жители Каширы.

- В этом году мы должны завершить строительство еще как минимум трех крупных аграрных проектов, - сообщил министр сельского хозяйства Московской области Андрей Разин. - Это четвертая очередь в Кашире, это фактически построенный комплекс рядом с городом Электросталь. Также в конце этого года будет завершена вторая очередь теплиц в комплексе «Луховицкие овощи». Кроме этого, у нас есть проекты в Серпухове, Воскресенском районе и других районах Подмосковья.

КОНКРЕТНО

Первое место тепличный комплекс «Агрокультура Групп» занимает в Московской области по объему производственных мощностей.

150 тонн овощей ежедневно отгружается для продажи. Продукцию везут в Москву, города Подмосковья и соседние области.

52 га - действующая территория теплиц.

28 га предусмотрено для выращивания томатов.

22 га - для огурцов.

2 га - для баклажанов и перцев.

КСТАТИ

Сколько спеют огурцы

45 - 50 дней занимает процесс от посадки семечки огурца до сбора урожая.

80 - 90 дней - для баклажана.

90 - 110 дней - для томата.

Таким образом, в теплицах собирают по несколько урожаев в год.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Сюда нужно привозить аграриев других субъектов РФ»

Александр ТКАЧЕВ, министр сельского хозяйства РФ:

- Это проект международного уровня по технологии, масштабам, гордость Московской области! Я уверен, что многим регионам здесь есть чему поучиться. Конечно, такие проекты на уровне федерального центра будем обязательно поддерживать - это то, что насыщает наш рынок продуктами питания, овощами, тем, что мы раньше покупали миллионами тонн за рубежом. Сюда нужно привозить аграриев других субъектов РФ, учиться, как работать.