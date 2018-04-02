Яхта Сталина будет продана за 20 млн. рубелей и станет первым в Москве плавучим музеем

СЕГОДНЯ 13:40 2018-04-02T13:48:28+03:00

Теплоход, который построили для вождя народов и который прозвали яхтой Сталина, перейдет в собственность канала имени Москвы

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Канал имени Москвы в ближайшие пару недель готов выкупить 84-летний теплоход «Максим Горький». Судно, которое иногда еще называют «яхта Сталина», оценили в 20 миллионов рублей.

«Яхту Сталина» в 1934 году построили в Нижнем Новгороде для отдыха вождя народов. Строили с использованием всех современных на тот момент технологий. Корпус, например, позаимствовали у подводной лодки «Богатырь». Интерьер, мебель - все в стиле «сталинского ампира», из 17 пород древесины. Для Иосифа Сталина на борту соорудили спецкаюту с кабинетом и ванной. Самый мощный на тот момент двигатель позволял разгоняться по воде до 35 километров час.

Канал имени Москвы в ближайшие пару недель готов выкупить 84-летний теплоход «Максим Горький»

Поначалу «Максим Горький» ходил только по Волге. На тот момент на Москва-река навигация судов такого типа была невозможна из-за малых глубин и низких мостов. Но после запуска канала Москва-Волга и строительства новых мостов теплоход стали заводить к столичным набережным. Бывал ли здесь в итоге Сталин, достоверно неизвестно, но другие первые лица государства в 40-50-х на «Борту №1» катались регулярно. В этом списке - Лаврентий Берия, Никита Хрущев, Микоян, Каганович, Маленков и многие другие. А с 60-х «Максим Горький» стал обычным прогулочным теплоходом. В 90-е в одной из кают специально для туристов сделали экспозицию восковых фигур - Сталин (во френче и с трубкой, конечно же), Горький, Каганович. До 2015 года на теплоходе гуляли банкеты и юбилеи, а затем судно законсервировали - из-за технического состояния.

Недавно владелец, компания «Московское речное пароходство», выставил исторический теплоход на продажу. А Канал имени Москвы тут же решил его приобрести.

- Легендарное судно имеет историческую ценность - его важно сохранить в культурном активе страны как память об эпохе грандиозных строек, - руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин, намекая, что канал и теплоход - почти ровесники (судно всего на 3 года старше).

«Максим Горький» это шедевр отечественного судостроения и действующим памятником истории

Покупку уже согласовали с Министерством транспорта РФ. До 19 апреля сделку планируют закрыть. Последний раз теплоход ремонтировали в 2003 году. Поэтому сразу после оформления документов от покупке «Максим Горького» отправят на капитальный ремонт. Ему предстоит пройти полное техническое переоборудование и реставрацию исторических интерьеров.

- «Максим Горький» это шедевр отечественного судостроения и действующим памятником истории. Мы хотим вдохнуть в него новую жизнь, превратить речной «Борт №1» в настоящий теплоход-музей с интерактивной экспозицией и банкетным залом, - говорит Елянюшкин. - Таких проектов в мире единицы. Мы планируем оцифровать уникальные экспонаты и архивные фотографии из нашего подмосковного музея, добавить к ним другие исторические артефакты. После реконструкции теплоход «Максим Горький» станет современным культурно-музейным плавучим центром.

Яхта Сталина станет первым в Москве плавучим музеем

Теплоход будет совершать который сможет совершать экскурсионные туры для туристов и москвичей, проходя через знаменитые шлюзы «Канала имени Москвы». А «портом прописки», как предполагается, станет причал Парка имени Горького. В свободное от плаваний время теплоход-музей смогут посещать все желающие.