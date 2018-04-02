Бомбилы нового типа: теперь и под флагом «Яндекс.Такси»

СЕГОДНЯ 15:45 2018-04-02T15:54:22+03:00

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Журналисты, на самом деле не только жареные факты любят. Если где что-то хорошее происходит, мы тут как тут. Помнится, не так давно с удовольствием написали о том, что машинам Яндекс.Такси теперь можно стоять прямо на первой линии в зоне прилета столичных аэропортов. Написали и порадовались за людей: это ведь действительно удобно, прогрессивно и т. д.

Вообще-то я пользуюсь услугами другого агрегатора (был опыт не очень удачных поездок на Яндекс.Такси с не очень адекватными водителями), обычно заказываю машину, через несколько минут она подъезжает. Но вчера вот прилетел в «Шереметьево» и в зоне выдачи багажа терминала D вижу надпись аршинными буквами: до Красной площади 1250 рублей, до города 950 рублей, машины ждут у выхода из терминала.

И так мне эта идея понравилась, что я подумал: а вот возьму и попробую: даже звонить никуда не надо, машина ведь уже ждет меня.

Прошел сквозь привычный строй бомбил с явно фальшивыми табличками «официальное такси» (почему они по-прежнему толпятся в аэропортах - другой вопрос), снисходительно подумал: все, бомбилы, кончилось ваше время, меня ждет Яндекс.Такси.

Выхожу из аэропорта, вереница желтых машин с фирменными логотипами и в самом деле стоит на ближней дорожке. Ну как тут не порадоваться переменам к лучшему.

Сажусь, называют адрес. Голос из навигатора: «Маршрут составлен». Уже хорошо. Дальше - еще лучше. Машина приветствует меня человеческим голосом: «Добро пожаловать в Яндекс.Такси. В целях вашей безопасности...» и т.д. То есть, совершенно ясно, что еду я не на каком-нибудь жулике-одиночке, а на честном работнике крупнейшего агрегатора такси.

Подъезжаем к дому (живу я, надо сказать, не на Красной площади, а гораздо ближе к Шереметьево). У подъезда широким жестом достаю тысячную купюру, на всякий случай уточняю - сколько с меня? Водитель показывает электронный счетчик: 2335 рублей.

- Почему? Написано же 950.

- Вы сели в машину в вип-зоне на первой линии, там ожидание платное. А 950 - это если по вызову.

- А почему бы об этом в рекламном щите не предупредить?

Мычание было мне ответом.

Конечно, надо было бы отказаться платить, сфотографировать таксиста и номер его машины. Но понимаете, когда человек летит 9 часов из совсем других часовых поясов, ему уже не до бдительности. Да и красавицу жену поскорее обнять хочется - вон она, горлица моя сизокрылая, из окошка рукой машет, тоже, поди, соскучилась.

В общем, оплошал я, дал слабину. Но не сильно по этому поводу горюю. Наверняка ответственным людям из Яндекс.Такси не составит труда разобраться в ситуации, дать принципиальную оценку этому единичному случаю, вычислить и наказать водителя, который в конкретное время вез пассажира по конкретному адресу. Возможно, мне даже будут принесены извинения. Ведь фирма же наверняка печется о своей репутации, да?

P. S. Просьба в порядке возмещения морального и материального ущерба не присылать мне уведомления о бесплатных поездках на Яндекс.Такси. Не буду я на ваших машинах ездить.