«Московское долголетие»: москвичи выбрали название проекту для людей старшего поколения

СЕГОДНЯ 17:05 2018-04-02T17:09:38+03:00

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«Проект для людей старшего поколения будет называться «Московское долголетие», - сообщил на своей персональной странице в Twitter и в соцсети «В контакте» Сергей Собянин. - Так решили сами горожане. Голосование шло на портале http://mos.ru и в территориальных центрах социального обслуживания. Больше 68 тысяч человек уже подали заявки на участие в этом проекте».

Напомним, что предварительная запись пенсионеров для участия в пилотном проекте открыта с 1 марта 2018 года. Подать заявку можно в Территориальных центрах соцобслуживания. Заявки планируется исполнять по мере наполнения групп и создания возможностей для занятий. Организаторы уточняют, что для координации и оценки эффективности пилотного проекта создан Общественный совет, в который вошли известные, уважаемые и много добившиеся в своих областях представители городского сообщества. С учетом пожеланий участников планируется разработать и принята постоянно действующую программу по активному долголетию для москвичей старшего возраста.

Обратим внимание, что участниками пилотными проекта могут стать постоянно зарегистрированные в Москве и не имеющие медицинских противопоказаний (участие в некоторых программах может быть ограничено в зависимости от состояния здоровья) пенсионеры. Для пожилых людей будут организованы спортивные, развлекательные и развивающие занятия, участие в которых не требует спецподготовки. Занятия планируется проводить в группах один — два раза в неделю, на выбор участника.

Приятно, что занятия будут бесплатными. Предполагается, что участие в проекте примут образовательные центры, учреждения культуры, спорта, парки и др. организации, которые подготовят соответствующие предложения и пройдут квалификационный отбор. Число организаций-участников не ограничивается. Площадки на проведения занятий планируется создать в каждом районе Москвы.

Информацию об услугах, предлагаемых пилотной программой в вашем районе, вы сможете получить в ближайшем Территориальном центре социального обслуживания.