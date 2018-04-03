СЕГОДНЯ 01:00 2018-04-02T21:32:15+03:00

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Ситуация на свалке «Ядрово» последние несколько недель - в центре внимания. На всех уровнях. Здесь, в оперативном штабе на полигоне, семь дней в неделю работает спецпредставитель губернатора в районе Александр Чупраков, зампред подмосковного правительства. На полигоне начали подготовку к дегазации - выкачке из тела сорокалетней гигантской мусорки свалочного газа. (Внутри полигона, на глубине, будет проложена система специальных труб, через которые газ будут выводить и сжигать. - Авт.) Без этого невозможно провести рекультивацию и законсервировать «Ядрово» навсегда. В понедельник в Волоколамский район приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Чтобы лично проконтролировать, как идет подготовка к дегазации, как откачивают фильтрат - воду, которая скопилась в нижней части свалки, на глубине десятка метров.

«ИДЕТ БОРЬБА И ДНЕМ И НОЧЬЮ»

Время от времени жители Волоколамска жалуются на неприятный запах, который доносится с «Ядрово». Ситуация изменится, когда будет запущен процесс дегазации.

- Нам нужно время, мы не можем опередить тот технологический процесс, который предусмотрен наукой, - сказал Андрей Воробьев. - Идет борьба и днем и ночью. МЧС помогает очень здорово. Специально закуплены аэрозоли, ранцы. Если происходит разрыв в теле полигона, то он максимально тампонируется.

Полигон «Ядрово», напомним, был заложен еще в конце 70-х. А в 90-е он стал частным. К нынешней ситуации привело то, что владельцы свалки относились к ее грамотному содержанию и обслуживанию спустя рукава.

- Очистных сооружений здесь, увы, не было с самого начала существования полигона, - объяснил губернатор. - Задача - сделать здесь очистную станцию, чтобы убирать весь фильтрат. Сейчас мы его перекачиваем во временный резервуар для того, чтобы потом очистить до технической воды. Будем накладывать штрафы, которые должны максимально компенсировать ущерб, нанесенный людям! Сегодня здесь работает министерство экологии Московской области, и все мы внимательно следим за ходом работы, хотя это прямая обязанность владельца полигона. Увы, в свою очередь, они не сделали этого, и сегодня в оперативном режиме мы обеспечиваем на полигоне необходимый ход работ.

НА «ЯДРОВО» - ТОЛЬКО МЕСТНЫЙ МУСОР

О всех работах на полигоне и текущей ситуации жителей района информируют оперативно. Это одно из первых поручений, которое Андрей Воробьев дал и. о. главы района Андрею Вихареву (прежний руководитель был отправлен в отставку полторы недели назад).

- Я поставил исполняющему обязанности главы задачу - максимально эффективно работать с общественностью, - сказал губернатор. - Нужно, чтобы люди знали, что мы делаем, какие мероприятия проводим. В центре города мы поставили лабораторию МЧС, чтобы фиксировать превышения экологических норм.

Исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев заявил, что оператора полигона «Ядрово» привлекут к ответственности за причинение вреда окружающей среде.

«Мы берем необходимые пробы воды и почвы на полигоне «Ядрово», чтобы рассчитать ущерб, нанесенный экологии, и добиться решения суда по привлечению к ответственности оператора полигона, вплоть до уголовной, и полного его возмещения», - сказал Андрей Вихарев. Пока специалисты готовят к дегазации старую территорию «Ядрово», машины с мусором будут заезжать только на новую часть свалки (так называемую вторую карту).

- На вторую карту будут привозить только мусор с прилегающих районов, только местный мусор, как мы договаривались с инициативной группой. Никакой другой мусор на новую карту поступать не будет, - отметил Андрей Воробьев. - Мы поставим обязательным условием здесь (владельцам полигона. - Авт.) - сделать мусоропереработку. Органика будет отделяться, владельцы полигонов должны будут заключить соответствующие контракты.