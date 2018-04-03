Погода на Пасху 2018 в Москве: Солнце, +12 и никаких дождей!

СЕГОДНЯ 16:25 2018-04-03T16:41:36+03:00

А после праздника потепление разгуляется до +17, а то и до +20 градусов. Синоптики рассказали, какая будет погода на Пасху 2018 в Москве

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Как погода будет на Пасху 2018 в Москве? Короткий ответ - хорошая. Подробностями с "КП" поделилась главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова:

- На Пасху, в воскресенье, 8 апреля, в Москве будет отличная погода! Переменная облачность, без осадков, практически безветренно. Ночью +1...+3 градуса (а многие москвичи пойдут на ночное богослужение и Крестный ход. - Ред.). Днем +10...+12. В этом году оправдывается народная примета: если на Вербное воскресенье погода плохая, то на Пасху хорошая.

Впрочем, до праздника еще несколько дней. Вот прогноз Гидрометцентра России:

В среду, 4 апреля, днем +7...+9 градусов, облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь.

В четверг, 5 апреля, распогодится - потеплеет до +12...+14 градусов, переменная облачность, сухо.

В пятницу, 6 апреля, в столице ожидается самый теплый день с начала весны, +16 градусов! Ночью без осадков, днем небольшой дождь.

В субботу, 7 апреля, короткое похолодание до +7...+9 градусов. Облачно, с прояснениями, местами небольшой дождь.

- После Пасхи тенденция на повышение температура продолжится, на следующей неделе станет теплее. Не знаю, прогреет ли солнце воздух до +20 градусов, но +17 будут наверняка, - радует прогнозом Татьяна Позднякова.