В московских поликлиниках внедрена новая методика ранней диагностики рака

СЕГОДНЯ 16:35 2018-04-03T16:48:28+03:00

Пройти диагностику рака легких смогут все курильщики с большим стажем и те, кто недавно бросил курить

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Новый метод диагностики рака легких с помощью низкодозной компьютерной томографии в ближайшем будущем появится во многих московских поликлиниках. Причем, исследование будет проводиться абсолютно бесплатно. Методику внедряют после удачного завершения пилотного проекта, который год «обкатывали» в десяти поликлиниках и диагностических центрах столицы.

За это время низкодозную КТ (от обычной компьютерной томографии она отличается другими настройками и низкой дозой облучения) прошли около 6 тысяч человек. Все они входили в группу риска, то есть были курильщиками со стажем более 30 лет, или бросившие курить меньше 15 лет назад. У тридцати из них был выявлен рак легкого, причем у половины из них - на первой стадии, которая прекрасно поддается лечению. Еще примерно 200 человек направлены на дополнительные обследования с подозрением на рак легкого.

Низкодозная компьютерная томография четко выявляет рак легкого первой и второй стадии. В этих стадиях его легко вылечить и сохранить человеку полноценную жизнь. Программа скрининга рака легкого и других заболеваний органов грудной клетки была разработана Научно-практическим центром медицинской радиологии Департамента здравоохранения Москвы.

«Низкодозная КТ легких позволяет выявить даже незначительные отклонения, причем патологию можно выявить в самом зачатке без каких-то жалоб пациента. С учетом результатов последних научных исследований и современных IT-возможностей мы усовершенствовали существующий алгоритм и ввели 3D-измерение объемов очагов онкологического заболевания. Мы возлагаем большие надежды на внедрение алгоритмов искусственного интеллекта для поиска очагов в легких», - приводит слова директора Центра медицинской радиологии Департамента здравоохранения Москвы Сергея Морозова официальный сайт Департамента столицы.

Низкодозную компьютерную томографию в ближайшее время можно будет пройти во всех поликлиниках и диагностических центрах Москвы, где есть компьютерный томограф. Вместе со своим лечащим врачом, который выпишет направление (см. Важно), вы определите, куда удобнее будет добраться.

На данный момент в систему Единого радиологического информационного сервиса (ЕРИС) входит 64 поликлиники и диагностических центра Москвы и Зеленограда. Всего к системе подключено 97 единиц высокотехнологичной медицинской техники, а также создан единый архив диагностических изображений. В ближайшем будущем данные будут интегрированы в общую систему (ЕМИАС) и врач сразу получит историю болезни, данные о пациенте, результаты различных исследований и КТ. Врачи надеются, что это поможет качественнее решать диагностические задачи рентгенологам, облегчит работу врачей-клиницистов, улучшит обслуживание пациентов.

ВАЖНО

Что нужно сделать, чтобы получить направление

1. Иметь полис ОМС и быть прикрепленным к одной из городских поликлиник.

2. Направление на скрининг можно получить у терапевта, участкового врача или врача общей практики в городской поликлинике.

3. Пройти в назначенное время скрининг.

4. При наличии показаний (при выявление рака или подозрении) вас направят на дополнительные обследования или консультации специалистов, в том числе врача-онколога.

Результаты скрининга каждого пациента вносятся в общую городскую базу (в Единый радиологический информационный сервис, а затем в ЕМИАС) и доступны врачам всех городских поликлиник.

Кстати, даже если вы не хотите проходить скрининг, врачи настоятельно рекомендуют всем курильщикам посетить в ближайшей поликлинике кабинеты по отказу от курения.