Бесплатные автобусы отменили, теперь бомбилы везут от «Динамо» до ТЦ «Авиапарк» за 400 рублей

СЕГОДНЯ 18:03 2018-04-03T19:08:24+03:00

Частники-бомбилы наладили доходный бизнес после отмены бесплатных автобусов от станции метро "Динамо" к ТЦ "Авиапарк". Фото: Алиса ТИТКО

«КП» выяснила, почему нельзя повесить объявление, как добраться в торговый центр за 55 рублей [фото, видео]

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- Эй, поехали на «Авиапарк». Один места остался. Автобусов не будет и не ждите, - слышу на остановке возле метро «Динамо».

Парень в капюшоне выскочил из машины, первым делом открыл багажник, наклеил на номера бумажку и стал зазывать в свою грязную машину людей с остановки. Странно — не такси (машина не фирменного желтого цвета), но желтая шашечка была. Следом подъезжает еще одна машина, еще одна... За 20 минут наблюдений стало понятно — бомбилы. Люди садились в машины, а бесплатных автобусов в «Авиапарк» действительно так и не было. Спрашиваю у людей, может остановку перенесли — на «Динамо» почти каждый день перестановки.

- Вроде бы отменили автобусы совсем, - говорит женщина.

На остановке никаких объявлений. Возле места прибытия бесплатных автобусов раньше стояла металлическая панель, так и ее нет. На остановке размещен телефон контакт-центра «Московский транспорт». Набираю 3210. Целых 12 минут я пыталась объяснить, о каких автобусах речь, оператор так меня и не поняла. Навскидку сказала, что я могу доехать до «Авиапарка» на 318 маршрутке. Но это не бесплатно.

Москвичи, столкнувшиеся с отсутствием автобусов, сами составили и распечатали объявления для других.Фото: Алиса ТИТКО

А тем временем женщины толпятся, спрашивают друг у друга, где бесплатные автобусы, нервничают, а бомбилы пользуются незнанием пассажиров и загружают одну машину за другой.

- За сколько повезете? - спрашиваю у нелегального таксиста.

- 100 рублей с человека, - говорит. - Поехали!

- Тут же 5 минут ехать, а вы за машину 400 рублей берете? Почему так дорого? - возмущусь я.

- Ну так.

Бомбилы пользуются незнанием пассажиров и загружают одну машину за другой.Фото: Алиса ТИТКО

Звоню в торговый центр «Авиапарк» с вопросом, как к ним добраться от «Динамо». И с грустью в голосе слышу от администратора, что бесплатные автобусы с 26 марта отменили.

- Теперь вы проходите к станции «Петровский парк», доезжаете до «ЦСКА» и из нее выход прямо к торговому центру — ровно 1 минута пешком, - объясняет девушка по телефону.

- Вы хоть бы объявление повесили, что «бесплатные автобусы отменили, идите к метро». А то тут вон бомбилы уже перехватывают людей, - говорю администратору.

- Да, мы в курсе. И повесить объявление на старой панели хотели, но в префектуре Северного административного округа нам разрешение не дали.

У торгового центра "Авиапарк".Фото: Алиса ТИТКО

«Комсомольская правда» обратилась за комментариями в префектуру, но ответ получить так и не смогла. Тем временем бомбилы продолжают зазывать москвичей и гостей города в свои машины.

- Ох, возвращаться в метро, снова платить, - махнет рукой женщина возле остановки.

- Если вы сейчас вышли со станции метро «Динамо», то пересадка на станцию «Петровский парк» будет бесплатной. Там всего остановку до «ЦСКА» и выход к торговому центру, - скажу я.

- Да? А там близко от метро?

- Одна минута.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

На работу нелегальных таксистов можно жаловаться в ГИБДД и Департамент транспорта, написав соответствующее заявление. А также отправить сообщение на портале mos.ru, прикрепив фотографии.

КСТАТИ

Переход между станциями метро «Динамо» и «Петровский парк» планируют открыть в 2019 году

Переход планировали ввести одновременно с открытием станции «Петровский парк» Большой кольцевой линии метро, но по техническим причинам это было невозможно.

- В ходе работ были обнаружены неучтенные инженерные коммуникации. Это потребовало корректировки проекта и изменения сроков строительства пересадки, – объяснил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

СКАЗАНО

- За месяц работы БКЛ (Большая кольцевая линия) перевезла уже 1,5 млн пассажиров. Самыми популярными станциями стали «Деловой центр» и «ЦСКА». Теперь москвичи экономят в дороге около получаса. Большое подземное кольцо, о котором знали только понаслышке, как о полуфантастическом проекте, стало реальностью, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в твитере.