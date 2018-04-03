Пациент московской больницы зарезал соседа по палате, который мешал ему спать

СЕГОДНЯ 11:30 2018-04-03T11:38:50+03:00

По словам источника в правоохранительных органах, предполагаемый убийца поступил в больницу несколько дней назад после инсульта Фото: Александр ГЛУЗ

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Следственный комитет по горячим следам задержал подозреваемого в убийстве пациента больницы №51 на западе Москвы. Напомним, сегодня утром в одной из палат обнаружили тело мужчины. На днях 62-летний пациент пережил операцию, а сегодня во время утреннего обхода его нашли с двумя свежими ножевыми ранениями. Установлено, что пациент скончался от потери крови. В палате этой ночью находилось ещё несколько пациентов. Кто убийца?

Следователям по горячим следам удалось найти подозреваемого.

- Им оказался сосед по палате, 69-летний мужчина, который пояснил следователям, что потерпевший стонал и мешал ему спать, - заявила старший помощник руководителя Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

По словам источника в правоохранительных органах, предполагаемый убийца поступил в больницу несколько дней назад после инсульта.

- Сейчас врачи должны провести обследование и установить, позволяет ли состояние здоровья этого человека проводить с ним следственные действия, - говорит источник. - Пока был только предварительный допрос. Подозреваемый признает, что дважды ударил соседа по палате ножом. Откуда он достал орудие убийства, ещё предстоит выяснить. Сейчас ведётся опрос других пациентов из палаты и медперсонала.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».