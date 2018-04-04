Самый дорогой особняк в столице выставили на продажу за 1 млрд. рублей

СЕГОДНЯ 01:33 2018-04-04T01:38:52+03:00

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Продавцы элитной недвижимости составили рейтинг самых дорогих особняков в пределах МКАД. Дом, который лидирует в этом списке, владельцы оценили в миллиард с лишним рублей! А следом еще два предложения, которые совсем немного недотягивают до суммы с девятью нулями.

- Подавляющее большинство таких элитных домов находится в двух знаковых московских локациях - в Серебряном Бору и поселке художников на Соколе, - рассказывает директор департамента продаж загородной недвижимости компании Savills Нина Резниченко. - По большей части стоимость определяется их расположением. Земля в Москве - это дефицитный и очень дорогой товар.

Риэлторы рассказали, в каких районах столицы предпочитают селиться состоятельные люди.

Сотка земли в поселках, где расположены такие дома, продается по 300 - 450 тысяч долларов и более. К этому надо добавить цену самого дома. Хотя он нередко может стоить дешевле земельного участка.

Но чем дороже недвижимость, тем меньше потенциальных покупателей. Продажа таких объектов может длиться годами.

- Иногда ждать приходится до 5 лет и даже более, - говорит Нина Резниченко. - Если все благополучно, в среднем такой объект реализуется в течение года или полутора лет.

По словам риэлтора, покупатели самых дорогих московских домов - кто бы сомневался! - банкиры, крупные бизнесмены, артисты. Причем не обязательно из России. Крутые особняки в нашей столице часто покупают выходцы из бывших республик СССР.

Топ-5 самых дорогих особняков города

1. 1 015 000 000 рублей (поселок художников «Сокол»)

Этот первый кооперативный поселок Москвы, воплотивший идею города-сада, сейчас называют самым дорогим местом в столице, где стоят частные дома. Помимо всего прочего, сегодня это еще и объект культурно-исторического наследия.

Фото: Savills

Дом, который предлагают купить за миллиард, построен по авторскому проекту. Хай-тек, четырехэтажный (если считать с цоколем) дом в форме куба. 609 квадратных метров. Несколько спален и ванных комнат, гостиная, столовая, отдельные комнаты для стирки и глажки белья, своя котельная, гараж на две машины, шикарная терраса. На участке в 10 соток ландшафтный дизайн, под деревьями - беседка с летней кухней, домик охраны.

Фото: Savills

2. 950 000 000 рублей (Серебряный Бор)

Этот особняк стоит на острове Серебряный Бор на Москве-реке. Место тихое, вокруг лес, въезд по единственному мосту - только для местных жителей. А у жилого комплекса «Берег столицы», где находится выставленный на продажу дом, еще и собственный КПП есть. Плюс собственная набережная, стоянка для яхт, пляж. Общая площадь резиденции - 1370 квадратных метров. Особняк строили из кирпича, богато украсили мрамором. Три этажа, 6 спален, 6 комнат.

3. 867 000 000 рублей (поселок художников)

Этот коттедж - въезжай да живи. 750 квадратов. 4 спальни, гостиная, санузлы, домашний кинотеатр и спа-зона. Полностью меблирован. Панорамное остекление, окна - от пола до потолка.

4. 620 000 000 рублей (Крылатское)

Двухэтажный особняк (350 кв. м) находится на территории закрытого элитного поселка на берегу Москвы-реки. Дома окружены парком, рядом озеро. А участок - 18 соток!

Фото: Sozidanie Real Estate

5. 612 000 000 рублей (Крылатское)

Тот же поселок, и тоже двухэтажный дом, но на 400 квадратов: 4 спальни, столовая, гостиная, терраса. Собственный выход к воде с причалом.

КСТАТИ

Элитная ипотека

Агентства недвижимости, которые занимаются объектами класса премиум, отмечают новую тенденцию. Оказывается, даже элитные квартиры теперь все чаще предпочитают покупать в ипотеку. Веяние кризиса, когда на покупку квартиры людям не хватает нескольких десятков миллионов... За последние два года число ипотечных договоров по премиальной недвижимости выросло в 6 раз! По данным компании Savills, минувшей зимой 23% всех сделок по элитке - ипотека. Среднестатистическая сделка: покупатель оплачивает первоначальный взнос в 40% от стоимости квартиры, оформляет кредит на 9 лет и ежемесячно вносит в банк около 400 тысяч рублей.

Хамовники по объемам продаж элитного жилья удерживают безоговорочное первое место по Москве. В некоторые годы здесь продавали до 40% всей недвижимости премиум-класса. Почему так? Центр Москвы, рядом река, несколько хороших парковых зон, кроме того, именно здесь находится так называемая Золотая миля - Остоженка, на которой стоят самые дорогие жилые комплексы средней этажности. В Хамовниках продолжают появляться и новые проекты, цены на квартиры в которых конкурируют со стоимостью квадратных метров где-нибудь в Лондоне или Нью-Йорке.

А в это время.

ПРОВЕРКА СЛУХА

Дорогие квартиры в центре скупают возвращающиеся с Запада российские бизнесмены?

Информацию об этой тенденции дали некоторые СМИ. Мол, ранее эмигрировавшие за кордон состоятельные россияне разочаровались в ведении бизнеса в Европе и возвращаются на родину. И это они, говорят аналитики, начали активно скупать самые дорогие дома и квартиры.

В агентстве элитной недвижимости Savills считают, что говорить о такой тенденции пока слишком рано.

- Сделки с участием покупателей российского происхождения, которые живут за границей, есть, - говорят в компании. - Но они носят единичный характер. Потока запросов на российскую премиум-недвижимость из-за рубежа мы пока не замечаем.