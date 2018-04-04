В Москве неизвестный брызнул в лицо полицейскому из газового баллончика

СЕГОДНЯ 13:35 2018-04-04T13:47:54+03:00

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В подуличном переходе возле станции метро «Улица 1905 года» 4 апреля на сотрудника полиции напал неизвестный, он брызнул ему в лицо из газового баллончика и скрылся. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в столичной полиции.

- По предварительной информации, около 10.30 утра возле станции метро «Улица 1905 года» в подуличном переходе неизвестный напал на сотрудника полиции, который в момент инцидента был не при исполнении должностных обязанностей и был в гражданской одежде. Неизвестный брызнул ему в лицо из газового баллончика и скрылся в неизвестном направлении, - рассказали «Комсомольской правде» в ГУ МВД по Москве.

Пострадавший был доставлен в ближайшую больницу, где ему оказывают медицинскую помощь. Сотрудники полиции начали поиски нападавшего, выясняются подробности конфликта. Пока не установлено, были ли ранее знакомы мужчины. Известно, что пострадавший работает в патрульно-постовой службе.

Ранее в СМИ была информация, что в подземном переходе станции метро «Улица 1905 года» была открыта стрельба. Данная информация не подтвердилась.