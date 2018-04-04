Один человек погиб при пожаре в ТЦ "Персей для детей" в Москве

СЕГОДНЯ 13:10 2018-04-04T14:25:32+03:00

Вторая категория сложности была присвоена пожару в ТЦ "Персей для детей" в Москве [видео]

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В Москве 4 апреля загорелся торговый центр "Персей для детей". Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. По их информации, пожар начался на складе на четвертом этаже. Возможно, есть пострадавший.

- Ходить по ТЦ стало опасно. Сидите дома и покупайте через интернет.

Пожару присвоен второй, повышенный, ранг. Горит крыша и, возможно, складское помещение, - написал в соцсети Виктор Уваров.

Речь идет о торговом центре «Персей для детей» на Малой Семеновской улице. О возгорании подтвердили и в столичном управлении МЧС.

Медицинский вертолет на месте пожара. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

- В здании торгового центра на Малой Семеновской, дом 28, строение 19, произошел пожар. На месте работают пожарные. Площадь пожара пока не установлена. По предварительной информации, возгорание произошло на складе на четвертом этаже, - рассказали «Комсомольской правде» в ГУ МЧС по Москве.

- Говорят о пострадавших, - уточняю.

- Мы такую информацию не подтверждаем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/645800" frameborder="0"></iframe> Видео с места пожара в торговом центре в Москве.Александр РОГОЗА

- Ведется ли эвакуация людей?

- Данной информацией не располагаем.

Позднее стало известно, что при пожаре погиб один человек, а еще трое пожарных пострадали при тушении возгорания. Погибший, как сообщили, перепутал направления при эвакуации. Пожар, по некоторым данным, произошел на складе с детскими игрушками, который как раз располагается на 4 этаже торгового цент

По предварительной информации, возгорание произошло на складе на четвертом этаже. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

- Пожар был ликвидирован, открытый огонь был на площади 80 квадратных метров, - рассказали в ГУ МЧС по Москве.

На место пожара в торговом центре "Персей" на востоке столицы выехала группа следователей и криминалистов ГСУ СК России по г. Москве

СПРАВКА "КП"

«Персей для Детей» на Семеновской был открыт 2009 году. Площадь 6000 квадратных метров. Здание четырехэтажное. Кроме детской одежды и обуви, здесь продают коляски, автокресла, детскую мебель - всего и не перечислить. В торговом центре есть игровая комната для детей. «Персей для Детей» - это сеть торговых центров. В Москве аналогичные комплексы есть возле станций метро «Бульвар Дмитрия Донского», «Водный стадион», «Беляево» и «Улица Академика Янгеля».

ОФИЦИАЛЬНО

По сообщению пресс службы Департамента ГОЧСиПБ в связи с пожаром в ТЦ "Персей" на востоке Москвы 2 пожарных вертолёта Московского авиационного центра приведены в готовность номер 1 и по необходимости готовы взлететь к месту ЧС в любой момент. Дежурный санитарный вертолет ГКУ МАЦ по заявке Цэмп вылетел к месту пожара.