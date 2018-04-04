2018-04-04T13:35:55+03:00
Происшествия

Телесудья из ток-шоу «Суд идет» осужден на 7 лет за мошенничество

Владимир Орешников, он же Резник, брал взятки с бизнесменов, чтобы «уладить их дела с полицией»
Василиса НИКОЛАЕВА
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Популярное ток-шоу «Суд идет» шло по российскому ТВ с 2005 по 2010 год. Сразу после окончания своей теле-карьеры, Орешкин-Резник начала другую — криминальнуюПопулярное ток-шоу «Суд идет» шло по российскому ТВ с 2005 по 2010 год. Сразу после окончания своей теле-карьеры, Орешкин-Резник начала другую — криминальнуюФото: скриншот видео
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Сегодня Нагатинский суд Москвы вынес решение относительно наказания лже-адвоката (много лет работал по поддельному диплому) и лже-судьи (теле-служитель Фемиды не имеет никакого отношения к реальному судье) Владимира Резника.

На самом деле настоящая фамилия преступника — Орешкин, ею он пользовался в свою бытность телеведущим. Популярное ток-шоу «Суд идет» шло по российскому ТВ с 2005 по 2010 год. Сразу после окончания своей теле-карьеры, Орешкин-Резник начала другую — криминальную. В 2012 он был осужден за крупное мошенничество. Отсидев два года Владимир вышел, поменял фамилию на Резник и снова занялся тем же самым - мошенничеством.

Преступление, за которое он сегодня 4 апреля 2017 года получил срок, абсолютно идентично предыдущему. По версии следствия лже-адвокат (Лишен статуса еще ноябре 2015 года Советом адвокатской палаты, так как его диплом об окончании вуза оказался поддельным) был представлен одному банкиру, обвиняемому в незаконной деятельности. Резник за 4,5 миллиона пообещал уладить все дела с правоохранительными органами и судами. Но помогать он никак не собирался, а просто присвоил себе эти деньги. Потерпевший обратился с заявлением в органы.

Поймать Резника удалось далеко не сразу. Он имеет несколько паспортов и двойное гражданство (Россия, Израиль). Большую часть времени он проводил не в России. Но в декабре 2016 он приехал в Москву и по неосторожности купил билет по своему российскому паспорту в Минск. Тут же на вокзале его обнаружили и арестовали. С той поры он под стражей.

Как сообщили в Нагатинксом суде, Владимир Резник свою вину полностью признал и потому дело рассматривалось в особом порядке: без исследования доказательств и допроса свидетелей.

Совсем скоро осужденные будет этапирован в колонию.

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