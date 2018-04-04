В Москве презентовали книгу Нурсултана Назарбаева «Эра независимости»

СЕГОДНЯ 18:20 2018-04-04T18:25:46+03:00

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Вышедшая в свет в декабре 2017 года книга президента республики Казахстан Нурсултана Назарбаева «Эра независимости» отправилась в международное турне. 3 апреля в Москве состоялась презентация труда, а также открылась фотовыставка «Астана – жемчужина Великой степи», посвященная 20-летию столицы Казахстана – городу Астане. В дальнейшем презентация книги и фотовыставка пройдут в Пекине, Мадриде, Париже, Лондоне и Берлине.

- В книге есть такая фраза: «Великая история рождает великое будущее», - обратил внимание журналистов и экспертов спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. – Я очень рад, что между нашими президентами существует понимание того, что и Россия, и Казахстан – это два современных государства, которые не могут развиваться независимо друг от друга. Нас слишком много связывает и в прошлом, и в настоящем, и – уверен! – в будущем.

Перед нами увесистый фолиант толщиной более 500 страниц. Новая книга президента Казахстана Нурсултана Назарбаева отражает авторский взгляд лидера самого успешного государства Центральной Азии на его новейшую историю. Главное внимание обращено на характеристику этапов строительства суверенного государства с момента его основания, показ внутренней логики и механизмов принятия решений в ответ на внутренние и внешние вызовы за четверть века независимости.

- Здесь сегодня сравнивали эту книгу с учебником, раскрывающим страновой успех. Но это скорее энциклопедия, которая показывает наиболее эффективный путь развития государства: точно, пошагово, кропотливо, - осторожно подбирает слова генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. – После распада СССР все бывшие республики начинали примерно в одинаковых условиях, а результаты получились очень разные. Эта книга отвечает на вопрос: почему так получилось?

По мнению эксперта, главный секрет экономического успеха Казахстана – стратегическое видение развития. Да, оперативные новости нередко заставляют главу государства принимать оперативные решения. Кажется, что на злобу дня. Но даже за тактическими шагами видна четкая стратегическая линия на всестороннее развитие государства.

Заместитель исполнительного директора Фонда первого президента республики Казахстан Игорь Рогов применил знаменитый тезис «сначала экономика – потом политика» к постсоветской истории республики.

- В книге четко прослеживается: экономика – на первом месте. Но экономика это только способ. А главная цель – человек с его духовными и социальными вопросами, - пояснил завкафедрой Ассамблеи народа Казахстана Евразийского национально университета им Л.Н.Гумилева Анатолий Башмаков.

Казахстан эволюционирует. Жестко централизованное государство на заре своего появления все более делегирует полномочия на места. Суд присяжных появился даже раньше, чем в России. Активно развиваются демократические институты. Руководство страны не устает подчеркивать, что есть только один народ – казахстанцы, хотя проживает на ее территории более 100 национальностей. Три языка – казахский, русский и английский – считаются обязательными для обучения. Добавим активную работу на международном политическом рынке, и становится понятно, почему нередко весьма острые переговоры, в том числе по сирийскому вопросу, проходят в Астане.

- В нашем случае президент не только определяет векторы внешней политики, но и их реализует. В этой книге президент рассказывает, как развивалось наше государство в очень непростое время, - сообщил заместитель министра иностранных дел республики Казахстан Галымжан Койшыбаев. – Видно становление международной политики республики Казахстан с нуля до самой вершины иерархии внешнеполитической: наша страна председательствовала в Совете Безопасности ООН. Кажется – куда выше? Но всегда найдутся новые задачи.

Многих экспертов волнует вопрос: можно ли было сохранить СССР? Председатель Международного союза юристов Андрей Требков обращает внимание, что Нурсултан Назарбаев отвечает на него в своей книге. По мнению первого президента Казахстана – можно. Но если бы в Москве не произошел путч. После путча развал Союза приобрел необратимые последствия.

- Выход книги политика такого масштаба – это всегда событие. В том числе и для научного сообщества. Нечасто есть возможность для тех, кто интересуется государственным строительством, из первых уст узнать, как это происходило. Меня поразил очень точный образ, которое автор сам в начале книги предложил: сравнил деятельность политика с работой садовника. Плодов яблони ждать долго. И об этих плодах мы получили достоверные знания, - сообщила директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева.

- Я читал эту книгу не как бывший военный, а глазами президента республики, - резюмировал бывший президент Ингушетии Руслан Аушев. – Книга очень полезна тем, кто работает в органах исполнительной власти: и государства, и регионов. Поверьте, очень полезное чтение.

В рамках презентации книги гости посетили выставку «Астана – жемчужина Великой степи». Гостями фотовыставки представили более 60 фотографий казахстанской столицы, которой в этом году исполняется 20 лет. Среди картин можно увидеть уникальные объекты культуры мирового уровня, такие как Ак Орда – резиденция президента Казахстана, которая вошла в топ-10 самых красивых президентских дворцов мира. А также уникальные сооружения столицы, которые были спроектированы известным британским архитектором Норманом Фостером. К примеру, пирамида Дворца мира и согласия, торгово-развлекательный комплекс «Хан-Шатыр», который занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самое большое здание в мире, имеющее форму шатра, комплекс «Нур алем», построенный в виде гигантской сферы.