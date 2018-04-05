Наше Подмосковье. Вывоз отходов на свалки возьмут под жесткий контроль

СЕГОДНЯ 01:00 2018-04-05T01:34:43+03:00

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Мусорные полигоны - тема номер один последних недель и даже месяцев. В Волоколамском районе свалку «Ядрово» сейчас готовят к старту работ по дегазации - выкачиванию вредного свалочного газа из недр полигона. В среду зампред подмосковного правительства, специальный представитель губернатора Московской области по вопросам экологии в Волоколамском районе Александр Чупраков и министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, а также специалисты по рекультивации полигонов из Австрии и Голландии встретились с журналистами. Поговорили не только о «Ядрово», но и о других свалках области.

- В конце 2012 года, когда губернатор Андрей Воробьёв заступил на этот пост в качестве и. о., на территории Московской области было 39 полигонов твердых бытовых отходов, - напомнил Чупраков. - За эти пять лет было закрыто 24 свалки. Осталось 15 полигонов. По нашему мнению, все они тоже должны подлежать рекультивации. Мы должны создать соответствующую инфраструктуру - построить мусороперерабатывающие заводы.

Договоры по строительству трех уже подписаны. В общей сложности согласно территориальной схеме обращения с отходами в Подмосковье будет 8 мусороперерабатывающих комплексов, основанных на глубокой сортировке мусора, с площадками по компостированию органических отходов. Первые такие объекты появятся в Подмосковье уже в 2019 году.

Дегазацию «Ядрово» планируют начать уже в конце следующей недели. На полигоне сейчас завершаются подготовительные работы.

- В Голландии идет сборка материалов и техники, которые пригодятся нам для работы по «Ядрово», - рассказал проект-менеджер компании Multriwell BV Фрэнк Верной. - 14 апреля все это должно прибыть в Волоколамск.

Голландцы проложат трубы, через которые свалочный газ с глубины полигона будет выходить наружу. Трубы свяжут в единую систему, которая пойдет к установке с факелом - он при температуре до 1200 градусов будет сжигать свалочный газ, очищая его от вредных элементов.

Специалисты объясняют, что дегазацию обязательно нужно проводить на всех полигонах - и тех, которые уже готовят к рекультивации, и тех, что еще действуют. Внутри свалок за десятилетия накопилось огромное количество газа.Газ под давлением может даже «мигрировать», проходя под землей сотни метров. А это прямая опасность населенным пунктам, которые находятся рядом с полигонами. Даже если свалку засыпать горами грунта, внутри еще лет тридцать будет вырабатываться свалочный газ. Поэтому его обязательно нужно удалять.Вскоре на всех действующих мусорных полигонах появится система автоматического учета. В единую базу будут внесены все организации, все их машины занятые в вывозе мусора. Чтобы мусор на свалки не вывозили компании и автомобили без соответствующих договоров. Система считывает номера машин, пропускает только «своих» и взвешивает их.

- Будет введен жесткий контроль, - заявил Александр Чупраков. - Мы будем четко знать, откуда приехал мусор, каков его вес и, соответственно, сколько размещается отходов на современных мусороперерабатывающих комплексах.

По словам главы регионального минэкологии Александра Когана, для успешной работы предприятий по переработке мусора жителям Подмосковья нужно научиться самостоятельно сортировать мусор. Сейчас раздельный сбор на 100% действует в Мытищах, Дубне и Шатуре. Пилотный запуск в 13 городах доказал эффективность системы. Скоро эта практика будет распространяться на всей территории области.

- Большая просьба к жителям Подмосковья - набраться терпения, - сказал министр. - Мусор - наша общая проблема. Каждый из нас генерирует отходы. Тема сложная. Но у нас есть четкий план действий.