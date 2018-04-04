Сергей Собянин – о проверках торговых центров, благотворительности, строительстве дорог и школьных каникулах

4 Апр 23:31 2018-04-04T23:34:09+03:00

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Сегодня, 4 апреля, мэр Сергей Собянин ответил на вопросы москвичей в прямом эфире телеканала «ТВ Центр». Свои сообщения желающие могли отправить заранее на специальной странице сайта мэра Москвы (mos.ru). По традиции, кроме письменных вопросов, принимались еще и видео-вопросы. К своему письму можно было прикрепить фото и видео.

Обычно накануне эфира мэр получает от москвичей несколько тысяч обращений. Сегодня ответы прозвучали примерно на 40 вопросов. Общение мэра с жителями продлилось чуть меньше часа.

Напомним, в прошлом году Сергей Собянин четыре раза отвечал на вопросы москвичей в телеэфире - в апреле, июле, сентябре и ноябре. Главные темы - реновация ветхого жилья в Москве, повышение пенсий и пособий, благоустройство улиц.

Во время общения с мэром в январе 2018 года горожан интересовали транспортные вопросы, ярмарки выходного дня, бесплатные путевки в санатории, реконструкция улиц и реновация пятиэтажек.

Вот что Сергей Собянин сказал сегодня.

«ПОРЯДОК В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ НАВЕДЕМ, А СНОС САМОСТРОЯ ПРОДОЛЖИМ»

- Приношу соболезнования родным и близким погибшего сегодня на пожаре в торговом центре на востоке Москвы, - сказал мэр. - Хочу поблагодарить спасателей, которые за считанные минуты приехали, отсекли огонь, героически сражались с ним и не допустили большого количества жертв. Все системы пожарной безопасности и сигнализации в здании сработали. Спасатели сработали на «отлично». Можно сказать, что прошли серьезный экзамен. К сожалению, от пожаров мы не застрахованы, но главное - чтобы вовремя принимались необходимые меры и работали все системы. Сейчас проводится фронтальная проверка всех крупных торговых центров столицы, особенно тех, где часто бывают дети. В течение десяти дней эти проверки закончатся. Затем все выявленные нарушения мы поставим на контроль и проследим, чтобы они устранялись.

Во время тушения пожара в торговом центре "Персей для детей" на Малой Семеновской улице. ФОТО Валерий Шарифулин/ТАСС

Конечно, нужно продолжать работу с самостроем. Вы знаете, что за последние годы мы снесли сотни зданий, который не прошли должные строительные, санитарные и пожарные экспертизы. Эти постройки находились на опасных городских коммуникациях. Много раз мы говорили о том, что эти объекты не должны работать. Хотя были дискуссии на эту тему, нам говорили, мол, здания безопасны. Но, случись что, отвечать властям, тем, кто обязан контролировать безопасность и защищать людей. Поэтому мы продолжим эту работу.

(Напомним, сегодня, 4 апреля, около 12.30 начался пожар в торговом центре «Персей для детей» на востоке Москвы (ул. Малая Семеновская, д. 28). Огонь охватил площадь примерно в 80 квадратных метров на шестом, последнем, этаже торгового центра. Из здания эвакуировали около 600 человек, еще 20 спасли пожарные. Один человек погиб. Пострадали шесть пожарных.

Одним из масштабных и трагических за последние годы стал недавний пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. В воскресенье, 25 марта, около 16.00 огонь разгорелся на последнем, четвертом этаже центра рядом с кинотеатрами и детской развлекательной зоной. В это время в здании находилось около полутора тысяч посетителей. Среди них было много семей с детьми, пришедшими отмечать начало школьных каникул. Пожарные боролись с огненной стихией 19 часов. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. – Прим. ред.).

«НУЖНО РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ С ЖУЛИКАМИ, КОТОРЫЕ РЯДЯТСЯ ПОД ФОНДЫ ПОМОЩИ»

- В городе развита система социальной защиты москвичей. Специальные службы занимаются людьми, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Казалось бы, этого достаточно, и никакой благотворительный фонд по своим масштабам просто не соизмерим с тем, что делается государством. Но я считаю очень важным, чтобы благотворительные фонды и волонтерство активно развивались, поскольку это меняет психологию людей. Вопросами социальной защиты граждане начинают заниматься не по своему статусу и не по должностным инструкциям, а по зову души. Это создает другую атмосферу в городе.

Мы хотим сделать традиционный городской фестиваль «Пасхальный дар» практически целиком благотворительным. Для этого город создает единый счет для пожертвований от жителей, куда будут поступать деньги, которые потом можно будет распределять в фонды помощи. Это поможет отчасти решить проблему с жуликами, которые рядятся под благотворительные фонды.

«МЕТРО В НЕКРАСОВКУ ДОТЯНЕМ В ЭТОМ ГОДУ»

- Открытие линии метро в Некрасовке тесно связано с Большой кольцевой линией. В этом году построим участок от Некрасовки на четыре станции. Можем интегрировать его в метро. Но нам, конечно, важно соединить его с Большой кольцевой линией и МЦК. Поэтому ко времени запуска мы еще раз вернемся к этому вопросу, чтобы у нас не случилось коллапса на станциях, которые сойдутся в одном месте с двумя потоками пассажиров.

Столичное метро будет прирастать новыми станциями.Фото: Михаил ФРОЛОВ

«СТРОИТЕЛЬСТВО КРУПНЫХ ДОРОЖНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ ЗАВЕРШИТСЯ ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ»

- Строительство крупных дорожных магистралей подходит в городе к концу. Северо-Западная и Северо-Восточная хорды, Южная рокада, улично-дорожная сеть Новой Москвы, федеральные трассы, которые идут в столицу – вот собственно базовая дорожная сеть. Она будет построена в ближайшие четыре - пять лет. Все остальное будем возводить локально, соединяя районы.

Мы хотим синхронизировать транспортные проекты. Метро, Центральные диаметры, хордовые сообщения автодорог - это все мега-проекты. Помимо наших проектов, еще реализуются и федеральные, такие, как ЦКАД. Теперь, понимая основные стройки и направления, важно их увязать, чтобы они дополняли друг друга. Нам нужно смоделировать потоки пассажиров, транспорта, создать комфортную городскую среду, подходы и подъезды к крупным транспортным узлам.

«ПО МОДУЛЬНЫМ ШКОЛЬНЫМ КАНИКУЛАМ НАЙДЕМ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»

- Я понимаю попытку департамента образования сбалансировать количество учебных часов с праздничными днями, которые как раз в большей степени попадают на каникулярные дни в графике 2018 – 2019 учебного года. Видимо, не смогли до конца сбалансировать. Я обещаю, что мы вернемся к этому вопросу. Я соберу руководство департамента, обсудим. Думаю, мы найдем правильное решение, которое устроит родителей.

(Напомним, ранее появилась информация о том, что со следующего учебного года в московских школах, где учатся не по четвертям, а по триместрам, то есть так называемыми модулями, весенние и осенние каникулы планировалось урезать с семи до пяти дней. Такое распоряжение директора столичных школ получили из департамента образования Москвы. Многие родители выступили против этого решения. – Прим. ред.).

ВАЖНО

«За эти годы Путин доказал, что он сильный президент»

- На выборах президента России всегда высокая явка, - сказал Сергей Собянин, комментируя итоги прошедших в конце марта выборов. - В прошлые годы она была достаточно высокая, а в этот раз - еще выше. И намного выше было голосование за Путина. Мне кажется, этому есть объяснение.

Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Москвы Сергей Собянин во время посещения природно-ландшафтного парка `Зарядье`, сентябрь 2017 г.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во-первых, были призывы не голосовать, объявить бойкот выборам, забастовку избирателей. Этот фон поддерживали зарубежные СМИ и политики, которые говорили о том, чтобы предъявить к нашей стране новые санкции, новые требования, обвиняли Россию невесть в чем. Было ощущение, что лезут в наши внутренние дела.

Во-вторых, Путин за эти годы доказал, что он действительно сильный президент, с которым страна может пройти самые сложные периоды своей жизни. Мне кажется, все это как раз и повлияло на итоги голосования, в том числе и на явку.

ВОПРОС РЕБРОМ

Не перегрузится ли метро из-за строительства новых линий?

- Наоборот, то, что мы делаем, призвано разгрузить метро. Даже, если продляется радиус ветки, общее количество пассажиров увеличивается не сильно. Это не 100 процентов новых пассажиров, а примерно 15 – 20 процентов. При этом происходит более равномерная нагрузка на станции. Раньше все эти пассажиры приезжали на одну станцию, к примеру, на «Петровско-Разумовскую». А сейчас они могут зайти в метро на станциях «Лихоборы», «Селигерская», и таким образом нагрузка на «Петровско-Разумовскую» уже меньше.

Кроме того, мы строим новые ветки метро – Кожуховская, Солнцевская, проектируем еще одну линию в Коммунарку, к Рублево-Архангельскому. Важный проект – строительство Большой кольцевой линии метро. При этом появятся поперечные связки между радиусами и тогда центральная часть метро серьезно разгрузится. В том числе часть пассажиров берет на себя МЦК. Московские центральные диаметры также разгрузят метро. Когда вся система заработает, в подземке будет свободнее дышать в прямом и переносном смысле.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ МЭР

О пробках в районе развилки Дмитровского и Коровинского шоссе

- Мы сейчас продолжаем строительство салатовой ветки от станции «Селигерская». Для этого за ней сделали специальную камеру, и ведем проектирование участка до Лианозово. Проблемы на Дмитровском и Коровинском шоссе связаны со строительством вторых выходов на станциях «Лихоборы» и «Селигерская». Он несколько запоздали после запуска основной ветки в силу того, что там были серьезные крупные инженерные коммуникации. До конца лета эту проблему решим.

О новых поездах метро

- Мы обновляем подвижной состав небывалыми темпами. За прошедшие годы заменили 40 процентов поездов вместо положенных по обычному графику 20 процентов. Дальше будем еще активнее обновлять поезда. В итоге в течение 3 – 4, максимум 5 лет мы поменяем весь оставшийся морально устаревший подвижной состав. Физически он еще может ходить, но это уже прошлый век. У нас появился высококлассный метропоезд мирового уровня - «Москва».

О дороге в Южное Бутово

- Она идет через сельскохозяйственные поля и не принадлежит городу, поэтому мы сделали грунтовую дорогу. Ее размывает дождями. Мы поправим проезжую часть этой весной. Но потом или этот «коридор» будет изъят, или мы договоримся и выкупим эту территорию, построим там капитальную дорогу.

О продолжительности жизни москвичей

- В ближайшие годы продолжительность жизни москвичей достигнет 80 лет. Это большая задача, которая касается не только здравоохранения, но и повышения уровня жизни, и психологии самих горожан, их заботы о здоровом образе жизни. Я уверен, нам удастся достигнуть планки в 80 лет.

О парках в Новой Москве

- В Новой Москве парков в принципе не было. За последние годы мы создали здесь около 15 парков. В Генплан включено еще несколько десятков новых мест отдыха. Парк в поселении Первомайское обязательно возьмем в работу. Постараемся сделать набережную в том месте, где просят горожане.

О ремонте крыш жилых домов

- Зима была тяжелая, снега было очень много. При уборке снега с крыш некоторые кровли были повреждены. Сейчас мы проверяем состояние крыш. В ближайшие недели будем исправлять то, что испорчено, так, чтобы не оставалось никаких протечек. Жильцам не придется ждать капитального ремонта, это будет текущий ремонт.

СПРАВКА «КП»

Впервые в прямом телеэфире Сергей Собянин общался с москвичами в 2011 году через два месяца после назначения на пост столичного мэра. В октябре 2012 года мэр Москвы вновь отвечал на вопросы горожан в прямом телеэфире. Тогда поступило более тысячи вопросов. В основном жителей интересовали проблемы городского хозяйства - транспортной сферы, строительства метро, ЖКХ.

В апреле 2017 года мэру прислали более 5 тысяч обращений. Из них в эфире прозвучали около 30 вопросов. Тогда общение с жителями продлилось около часа. Большая часть вопросов касалась новой программы сноса пятиэтажек. Этой важной для многих горожан теме посвятили более 20 минут телеэфира. Речь шла также о предстоящем чемпионате мира по футболу, работе МЦК, благоустройстве улиц, народных парках и доходах Москвы.

А затем в июле в прямом телеэфире мэру вновь задавали много вопросов о программе реновации, а также реконструкции улиц, строительстве метро и дорог. Тогда москвичи прислали мэру всего более 5 тысяч обращений. Из них в эфире прозвучали более 30 вопросов. Общение Собянина с жителями продлилось около часа.

В сентябре 2017 года мэр провел очередной разговор с москвичами в прямом телеэфире. Тогда за час он ответил примерно на сорок вопросов. Среди них – о новом парке «Зарядье», телефонных террористах, ремонте улиц и сносе пятиэтажек, повышении льгот. В тот раз по поручению мэра сразу после эфира в квартирах москвичей начали включать отопление, не дожидаясь нормативной по инструкции температуры воздуха на улице. С такой просьбой во время телеэфира обратились к Собянину мерзнущие в своих домах жители.

В ноябре прошлого года мэр рассказал о новых линиях метро, турникетах в наземке, стадионе «Лужники» и повышении пенсий.

В январе 2018 года Собянин говорил о платных парковках, открытии станций Большой кольцевой линии, отмене турникетов в некоторых автобусах и трамваях, о реконструкции Белорусского вокзала.