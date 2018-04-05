Как будут выглядеть новые станции метро: Королевство подземных зеркал

СЕГОДНЯ 01:23 2018-04-05T01:30:56+03:00

Что увидят пассажиры подземки уже в ближайшее время

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До конца этого года в столице планируют открыть более 20 новых станций метро. Летом могут запустить очередной крупный участок - семь остановок от «Раменок» до «Рассказовки» на Калининско-Солнцевской линии.

- Мы уже сдали с начала года восемь станций, - сказал заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин. - Это вообще лучший результат за всю историю метростроения Москвы. А с учетом того, что в этом году планируем открыть 24 станции, сейчас все силы брошены на то, чтобы практически каждый месяц сдавать определенные сооружения метро.

Мы узнали, как будут выглядеть некоторые из строящихся сейчас станций.

«Некрасовка». Фото: stroi.mos.ru

«Некрасовка». Кожуховская линия

Над вестибюлями станции раскинется ночное небо. В подвесной потолок из реечных конструкций встроят точечные светильники, похожие на звезды. На платформе тоже устроят лунную ночь. По центру поставят колонны с металлокерамическими панелями жемчужно-серого и белого цвета, напоминающими лунный камень. А стены вдоль путей закроют такими же панелями, но рубиново-красного цвета. Полы застелят светло-серым и темным гранитом.

Где находится: в центре жилого района Некрасовка, около пересечения Покровской улицы с проспектом Защитников Москвы.

Когда откроют: в 2019 году.

«Ольховая». Фото: stroi.mos.ru

«Ольховая». Сокольническая линия

Единственный вестибюль оформят в стиле оригами. Здание напомнит фигуры, сложенные из листов бумаги. Металлическая конструкция наземного вестибюля повторяет форму бумажного самолетика. Такие же украшения в виде оригами появятся и под потолком станции. Это будут светильники и объемные декоративные панели над платформой. Стены и колонны сделают из мрамора, а полы выложат гранитными плитами. В оформлении «Ольховой» используют белые, желтые и оранжевые цвета.

Где находится: поселение Сосенское в Новой Москве, около одноименной улицы рядом с поселком Дубровка.

Когда откроют: ориентировочно в 2019 году.

«Солнцево». Фото: stroi.mos.ru

«Солнцево». Калининско-Солнцевская линия

В дизайне обыграют ее название. С улицы входные павильоны будут выглядеть, как дачные домики с двускатной крышей в стиле прошлого века. В их стенах и крыше сделают застекленные отверстия, через которые внутрь станут залетать солнечные лучи и зайчики. В павильонах используют белый бетон со стеклянными вставками. Яркие лампочки-«брызги» украсят потолок на самой станции, над платформой и путями.

Картинку солнечного диска пассажиры увидят, поднимаясь по эскалаторам на выход. Части фигуры нарисуют в разных местах - на потолке, стенах, полу. При движении зрителя желтый круг, словно пазл, будет собираться или рассыпаться. Такие оптические иллюзии разместят в обоих вестибюлях и переходе.

Где находится: под улицей Богданова на пересечении с Попутной улицей.

Когда откроют: летом 2018 года.

«Говорово». Фото: stroi.mos.ru

«Говорово». Калининско-Солнцевская линия

На зеркальном потолке развесят лампы с рисунком в виде лабиринта. Эта конструкция будет отражаться на сером гранитном полу. Его дополнительно украсят поперечными светящимися полосками. А внутри колонн устроят подсветку со стереоэффектом дождя. Для этого их облицуют плитами с декоративной перфорацией, которую заполнят кристаллическими вставками с лампочками. Свет на станции будут включать в трех тонах - тепло-желтый, белый и ультрамарин.

Где находится: в поселении Московский, вдоль Боровского шоссе, к востоку от улицы 50 лет Октября.

Когда откроют: летом 2018 года.

«Нагатинский затон». Фото: archsovet.msk.ru

«Нагатинский затон». Большая кольцевая линия (БКЛ)

Станцию «заселят» обитателями рек Московского региона и соседнего речного залива с таким же названием. На стенах вестибюлей и вдоль путей «поплывут» огромные рыбы из натурального камня, выложенного в виде мозаичного панно. Среди них, к примеру, окунь, карась, сом и щука.

Где находится: на восточном участке БКЛ за станцией «Печатники». Вестибюль разместят в начале Коломенской улицы.

Когда откроют: ориентировочно после 2020 года.

ЧТО ЕЩЕ

Арбатско-Покровскую линию планируют продлить в район Гольяново на востоке столицы. Ориентировочно строительство нового участка синей ветки планируется после 2025 года. В перспективе вырастет еще несколько линий.

К 2021 году Калининско-Солнцевская линия может дойти до аэропорта «Внуково».

После 2021 года начнут строить Люблинско-Дмитровскую линию к поселку Северный за МКАД.

В это же время Сокольническая ветка пойдет от конечной станции «Столбово» к городу Троицк в Новой Москве.

Каховскую ветку реконструируют и объединят с Большой кольцевой линией. Для этого продлят тупики за станциями «Каховская» и «Каширская», а также построят венткамеру за станцией «Каширская». К 2020 году Каховская ветка станет отрезком южного участка БКЛ - от станции «Проспект Вернадского» до «Каширской».

На Замоскворецкой линии подземный переход от станции «Динамо» к станции «Петровский парк» Большой кольцевой линии (БКЛ) откроют в 2019 году. Напомним, пять станций БКЛ - «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк» - запустили в конце февраля этого года. Тогда же собирались открыть и переход. Но из-за сложностей с инженерными коммуникациями подземную переправу пока доделывают. Строители работают в ночные «окна», поскольку метро действующее.