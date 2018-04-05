Выбираем «Московское долголетие»!

СЕГОДНЯ 01:00 2018-04-05T01:37:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители столицы придумали название новому городскому проекту для людей старшего поколения. В голосовании могли принять участие все желающие.

«Проект для людей старшего поколения будет называться «Московское долголетие». Так решили сами горожане. Голосование шло на портале http://mos.ru и в территориальных центрах социального обслуживания. Больше 68 тысяч человек уже подали заявки на участие в этом проекте», - написал мэр Сергей Собянин на своей страничке в Твиттере.

В опросе участвовали более 100 тысяч горожан. В течение месяца желающие могли высказать свое мнение по поводу названия проекта. Голоса за понравившийся вариант также могли оставить посетители проходившего в Манеже в конце марта Московского культурного форума. Среди популярных вариантов оказались «Москва - город долголетия» и «Активное поколение». Но большинству понравилось название «Московское долголетие». При этом горожане выбрали еще и девиз проекта - «Время новых возможностей». По признанию участников голосования, эта фраза заряжает оптимизмом.

ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ - В ПРИОРИТЕТЕ

Первой в России Москва разработала и запустила программу повышения качества жизни для старшего поколения. Эта инициатива лично поддержана Сергеем Собяниным. Для мэра Москвы помощь пожилым гражданам - в приоритете. Старт пилотному проекту в феврале этого года дал сам Сергей Собянин. C 1 марта в территориальных центрах социального обслуживания открылась запись для желающих принять в нем участие.

По количеству уже поступивших заявок от участников «Московского долголетия» понятно, что среди горожан новинка оказалась очень востребована. В столице появился общественный запрос на свежую, более эффективную модель социальной политики для тех, кто достиг возраста 55+. Большинство таких москвичей хочет быть активными в общении, заниматься спортом, получать дополнительное образование, развивать свои таланты. Эти интересы пожилых людей в том числе должны учитываться в новом проекте.

ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ В КАЖДОМ РАЙОНЕ

Программа занятий и развлечений для пенсионеров выстроена так, что все три направления базового пакета можно получить в каждом районе Москвы. Участники обучаются новым знаниям и умениям, занимаются спортом или искусством. Среди пожилых людей, к примеру, особую популярность приобрела скандинавская ходьба. Но не только занятия физкультурой помогут поддерживать физическую форму, оставаться активным и энергичным. Многим хочется ходить на танцы, рисование, пение или гимнастику. Для участников проекта создан специальный курс о здоровом образе жизни и правильном питании - «Здорово жить». Тех, кому интересны современные технологии и компьютеры, приглашают на уроки по информатике. На пенсии даже можно выучить иностранный язык. Было бы желание! Ведь больше ничего не требуется. Кстати, тратиться на занятия тоже не нужно. Все секции и кружки абсолютно бесплатные (см. «Важно»).

Желающие могут сначала ознакомиться с расписанием занятий и выбрать подходящие. Группы составляют в каждом районе в зависимости от предпочтений жителей. В этом помогают не только государственные учреждения, но и представители бизнеса, общественные организации. Столичные власти приглашают всех неравнодушных и социально ответственных граждан участвовать в проекте и поддержать пожилых жителей. Для всего городского сообщества общим делом становится повышение качества жизни старшего поколения. Время новых возможностей наступает для всех, кто выбирает «Московское долголетие».

ВАЖНО

Участником проекта «Московское долголетие» могут стать пенсионеры, постоянно зарегистрированные в Москве и не имеющие медицинских противопоказаний.

Для этого нужно оставить заявку в любом территориальном центре социального обслуживания. Пожилые москвичи при желании могут обращаться в тот центр, что находится ближе к дому. То есть запись доступна для горожан не только по месту прописки, но и по месту фактического пребывания. Записаться можно в течение всего года. С собой приносите паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича.

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН

Ответы на любые вопросы, связанные с программой, можно получить по телефону «горячей линии» пилотного проекта - (495) 221-02-82 ежедневно с 8.00 до 20.00.

Подробная информация о проекте - на официальном сайте мэра и правительства Москвы (www.mos.ru/city/projects/dolgoletie/).