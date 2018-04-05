2018-04-05T12:24:28+03:00
Происшествия

В коттедже в Новой Москве нашли тело экс-главы Госкомстата, который за взятки был осужден на 4,5 года

По предварительной информации 66-летний мужчина скончался от сердечного приступа
Семен ЕЛЕНИН
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В 1998-м Юрий Юрков стал фигурантом уголовного делаВ 1998-м Юрий Юрков стал фигурантом уголовного делаФото: фотохроника ТАСС.
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Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения тела бывшего руководителя Госкомстата (так раньше назывался Росстат). 66-летнего Юрия Юркова нашли вчера вечером в загородном коттедже на территории Новой Москвы.

- Следов насильственной смерти эксперты на теле покойного не обнаружено, - сообщил корреспонденту «Комсомольской Правды» источник в правоохранительных органах. - По предварительной информации, причиной смерти мог стать сердечный приступ. Но точно это можно будет сказать только после вскрытия.

Смерть Юркова подтвердили и в Росстате. На сайте ведомства появился некролог: «4 апреля 2018 года скончался видный экономист-статистик Юрков Юрий Алексеевич».

Отметим, что в системе государственной статистики Юрков начал работать в 1975 году. В 1993-м его назначили руководителем Государственного комитета РФ по статистике. А в 1998-м Юрий Юрков стал фигурантом уголовного дела. Его задержали вместе с двумя подчиненными. По версии следствия, чиновники продавали предпринимателям и крупных компаниям закрытые статистические данные. «Дело статистиков» (так его назвали журналисты) завершилось приговорами в суде только в 2004 году. Юркову за «получение взятки должностным лицом» дали 4,5 года лишения свободы.

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