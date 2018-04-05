«Бессмертный полк 2018» в Москве: В центрах госуслуг можно распечатать фото для шествия

СЕГОДНЯ 12:30 2018-04-05T12:43:47+03:00

В прошлом году на шествие в День Победы пришли с портретами своих воевавших дедушек, бабушек, родителей, братьев, сестер, близких и знакомых более 850 тысяч москвичей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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До Дня Победы чуть больше месяца. А в центрах госуслуг Москвы уже начали подготовку к традиционной майской акции «Бессмертный полк 2018» в Москве. Напомним, ежегодно 9 мая по центру Москвы проходит шествие, участники которого несут портреты своих близких и знакомых - ветеранов Великой Отечественной войны.

С 2015 года в каждом центре госуслуг «Мои документы» москвичи могут бесплатно распечатать фото своего героя в формате А4. Для этого нужно прийти со снимком в любой из 128 центров госуслуг. Специалисты работают в каждом районе Москвы ежедневно с 8.00 до 20.00. А флагманский офис в деловом комплексе «Москва-Сити» - с 10.00 до 22.00.

Архивную карточку отсканируют и сразу вернут. После распечатки с вами свяжутся сотрудники МФЦ и пригласят на получение готового портрета для шествия. Потом его нужно самостоятельно закрепить на заранее купленный или сделанный дома транспарант.

Помимо этого, в центрах госуслуг каждый москвич может опубликовать воспоминания о своем ветеране и его фото в электронной книге памяти «Бессмертный полк - Москва».

- Все материалы - фотографии, воспоминания, письма - будут бережно отсканированы и размещены в электронной книге памяти, а оригиналы сразу же возвращены владельцам,- объяснили в пресс-службе центров госуслуг Москвы. - Все желающие могут и сами внести информацию об участниках Великой Отечественной войны, не выходя из дома через сайт проекта «Бессмертный полк - Москва». При регистрации пользователь получает логин, пароль и возможность редактировать страницу о герое своей семьи, дополнять ее информацией и фотографиями.

Сейчас в электронной книге памяти «Бессмертный полк - Москва» хранится более 186 тысяч историй о героях Великой Отечественной войны. В прошлом году на шествие в День Победы пришли с портретами своих воевавших дедушек, бабушек, родителей, братьев, сестер, близких и знакомых более 850 тысяч москвичей.