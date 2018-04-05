2018-04-05T17:23:13+03:00
Общество

Москвичей приглашают на акции Всемирного дня здоровья

В поликлиниках и больницах пройдут бесплатные лекции и встречи с врачами
Анна МИХАЙЛОВА
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Ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья (World Health Day). В этот день в 1948 году создана Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В 2018 году традиционная акция проходит под лозунгом «Здоровье для всех».

Для привлечения внимания москвичей к своему здоровью и профилактике болезней Департамент здравоохранения Москвы проводит в апреле несколько акций, на которые могут прийти все желающие.

Для взрослых и детей 6, 13, 20 и 27 апреля в Центрах здоровья столичных поликлиник состоятся «Дни открытых дверей». Участники смогут пройти скрининговые обследования на выявление факторов риска неинфекционных заболеваний.

С 6 по 27 апреля проведут выездные информационно-профилактические встречи с участием специалистов Центров здоровья. С ними можно будет пообщаться в общеобразовательных, профессиональных образовательных и образовательных организациях высшего образования, предприятиях и компаниях.

В эти же дни пройдут тематические лекции и беседы с пациентами с участием врачей-специалистов, посвященные различным аспектам сохранения здоровья и профилактики неинфекционных заболеваний у детей и взрослых. В частности, москвичам расскажут и способах профилактики туберкулеза, ожирения, артериальной гипертонии, возможности избавления от вредных привычек и важности здорового образа жизни.

Полный список адресов, где пройдут акции ко Всемирному дню здоровья в Москве - на сайте Департамента здравоохранения столицы.

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