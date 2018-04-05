В Подмосковье проверяют школу-интернат, в которой психолог забеременела от своего ученика

СЕГОДНЯ 18:04 2018-04-05T18:08:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Следственного комитета нагрянули в подмосковный городок Хотьково две недели назад. Сразу после поступления письменного обращения, которое подписали детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова и различные общественники. В нем черным по белому описывалось, как в стенах местной школы-интерната для детей с ограниченными возможностями творились ужасы. В том числе и со слов действующих сотрудников школы. Рассказывают, что воспитанников интерната педагоги периодически били, насиловали. А одна из девушек даже забеременела. Правда, уже в процессе доследственной проверки выяснилось, что действительно забеременела, но не от кого-то из сотрудников, а от парнишки-сверстника. Влюбились, мол, а предохраняться забыли...

В школе-интернета в Хотьково живут дети с особенностями речевого развития. С нормальным интеллектом, но плохо говорящие. Многие не сироты даже - перидически ездят домой, к родителям. А в школе с ними занимаются специальные педагоги.

Интересно, что в конце прошлого года с проверкой сюда уже приходили. Тогда появилась информация, что школьный психолог, 40-летняя женщина, сожительствует со своим учеником.

- На момент проверки оказалось, что молодому человеку уже исполнилось 18 лет, - рассказывает «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах. - То есть, невозможно квалифицировать отношения выпускника школы интерната и педагога как преступление. Более того, на тот момент пара уже оформила свои отношения в ЗАГСе и женщина-психолог была беременна! Тогда в возбуждении уголовного дела по статье «половое сношение с несовершеннолетним» было отказано. Но теперь всплыли новые свидетельские показания. Один из действующих сотрудников школы-интерната сообщил, якобы психолог совратила ученика, когда ему было всего 14 лет. Вспоминают, что его бабушка однажды устроила из-за этого скандал, обещая повыдергать женщине волосы. Но тогда скандал замяли. Бабушка умерла. Поэтому следствие ведет поиск других очевидцев и свидетелей.

По горячим следам во время проверки в школе-интернате уже нашли целый список нарушений. В основном по хозяйственной части.

- На сегодняшний день следователями опрошены директор, педагоги и воспитанники интерната, изъяты личные дела воспитанников, в отношении которых якобы совершались противоправные действия, - сообщила старший помощник руководителя СК по Московской области Ольга Врадий. - Также направлены запросы в компетентные органы. Кроме того, с несовершеннолетними воспитанниками интерната работают психологи как в целях реабилитации, так и для получения объективных данных.

По словам нашего источника, в следствии пытаются разобраться по каждому эпизоду из обращения работников школы и общественников. По некоторым из них сложно найти свидетелей и подтверждения, что такое действительно было.

- Есть вероятность, что какие-то эпизоды могут быть выдуманы или передернуты из-за конфликта внутри коллектива, - говорит собеседник «КП».

Тем не менее, в Следственном комитете сейчас ищут возможных свидетелей, которые могли рассказать о том, что происходило в школе-интернате в последние годы - это могут быть выпускники учреждения или его бывшие сотрудники. Если вам что-либо известно о каких-либо противоправных действиях, сообщите о них по круглосуточной телефонной линии ГСУ СК по Московской области «Ребёнок в опасности»: 8 (800) 707-79-78.