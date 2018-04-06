2018-04-06T01:13:33+03:00
Экономика

Сетевые кафе в столичных аэропортах снизят цены к концу апреля

ФАС отчиталась о проверках общепита в «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковском»
Елена ОДИНЦОВАdd_money
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Сетевые кафе в столичных аэропортах снизят цены к концу апреляСетевые кафе в столичных аэропортах снизят цены к концу апреляФото: Михаил ФРОЛОВ
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Управление антимонопольной службы по Московской области отчиталось о промежуточных результатах проверок сетевых кафе в московских аэропортах. Проверки были вызваны жалобами пассажиров на завышенные цены - в сравнении с теми, что предлагают те же кафе не в аэропортах, а просто в городе. В июле, в разгар отпусков, об этой ситуации писала и «КП» («Как недорого поесть в московских аэропортах»). ФАС счел, что со стороны сетевиков налицо злоупотребление монопольным положением. Ведь из аэропортов пассажирам особо никуда не деться - нет возможности поесть на стороне.

- К концу апреля ценники должны поменяться, - пообещал журналистам замруководителя Московского областного управления ФАС Дмитрий Стрельников. - Владельцы точек общепита заявили нам о готовности снизить цены на популярные линейки продуктов до уровня цен в других своих ресторанах на территории Москвы и области.

По словам Стрельникова, речь идет о снижении цен в среднем на 25 - 30%. Договоренность об этом есть с Burger King и «Му-му». Готова пересмотреть позиции и «Шоколадница». В отношении ряда других сетевых предприятий общепита расследование пока продолжается.

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