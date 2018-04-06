2018-04-06T14:35:53+03:00
Происшествия

В Москве задержали женщину, которая пыталась продать своего новорожденного сына за 20 тысяч долларов

На эту сделку гражданка Казахстана прилетела из Алматы
Семен ЕЛЕНИН
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Оказалось, что под видом клиентов с женщиной все это время общались оперативникиОказалось, что под видом клиентов с женщиной все это время общались оперативникиФото: Михаил ФРОЛОВ
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33-летняя женщина начала искать покупателей еще в конце прошлого года. Опубликовала в соцсети объявление: ищу приемных родителей для своего ребенка (мальчику на тот момент было всего несколько месяцев). Основное условие - новые папа и мама должны «предоставить материальную компенсацию». 20 тысяч долларов. Вскоре появились первые клиенты. Семейная пара из Москвы. Переговоры длились несколько месяцев. Оказалось, что женщина живет в Казахстане, в Алматы, и готова прилететь в Москву за счет «приемных родителей» (то есть покупателей), чтобы подписать отказ от сына и получить деньги. 5 апреля женщина прибыла в один из московских аэропортов, здесь ее встретили.

- В квартире на Большой Тульской улице женщина написала отказ от ребенка и предала его покупателю, - рассказывают в Следственном комитете. - В тот же день участники сделки направились в банк для передачи матери ребенка денег. Здесь она и была задержана.

Оказалось, что под видом клиентов с женщиной все это время общались оперативники.

- Процесс переговоров сознательно затягивали, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - С одной стороны было важно собрать как можно больше информации для доказательной базы. С другой, - сделать так, чтобы мать ребенка не продала его каким-либо реальным покупателям.

Сейчас младенца передали в дом ребенка. На территории России у женщины родственников нет. Сейчас СК через запросы в Казахстан ищет биологического отца мальчика. Казахские следователи также должны будут провести допросы родных арестованной женщины.

Ей уже предъявлено обвинение по статье «торговля несовершеннолетними». Это лишение свободы до 10 лет.

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