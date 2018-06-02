Наше Подмосковье: В добрый путь!

2 Июнь 10:50 2018-06-02T11:02:53+03:00

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Если «театр начинается с вешалки», то для большинства туристов знакомство с новой страной начинается с аэропорта. В этом году Россия впервые принимает у себя грандиозный спортивный праздник – Чемпионат мира по футболу. Только представьте, как увеличится количество гостей нашей страны! Полным ходом подготовка к мундиалю идет и в Московской области.

Масштабная программа реализуется по транспортной составляющей. Не секрет, что московский регион станет местом проведения основных игр чемпионата (в том числе матча открытия и финала), сюда приедут сотни тысяч иностранных болельщиков со всей планеты. Кроме того, Москва и Подмосковье будут транзитной точкой для многочисленных футбольных фанатов, которые будут добираться на матчи своих сборных в других российских городах. Поэтому в рамках подготовки к ЧМ-2018 в Московской области отремонтировали сотни километров дорог, построили и привели в порядок многочисленные объекты транспортной инфраструктуры чемпионата. Сейчас - остались буквально последние штрихи.

Вчера губернатор Московской области Андрей Воробьёв в новом терминале «В» аэропорта «Шереметьево» пообщался с пассажирами.

- Мы встречаемся в роскошном современном терминале, - отметил Андрей Воробьёв. – «Шереметьево» развивается, и в ближайшее время сюда будет инвестировано порядка 1 миллиарда 200 миллионов долларов. Здесь работают более 12 тысяч человек, пассажиропоток каждый год растет. Уже в этом году аэропорт перевезет 45 миллионов пассажиров.

Общаясь с губернатором, люди с удовольствием делились своими эмоциями от пребывания в новом терминале. «Мы сейчас обменялись мнениями с пассажирами – нравится ли, удобно ли добираться до «Шереметьево-2». У всех очень положительные впечатления от того, как работает новый терминал», - сказал губернатор.

Терминал оснащен многоуровневым паркингом, а также подземным межтерминальным переходом. Впервые в мире прокладка тоннелей была сделана под действующими взлетно-посадочными полосами. Это позволило объединить под «одной крышей» южный и северный терминальные комплексы.

Генеральный директор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко рассказал, что общая площадь нового терминала - более 110 тысяч квадратных метров, он сможет ежегодно принимать до 20 миллионов пассажиров. Огромное помещение оборудовали «живыми» digital панелями, на которые будут транслироваться самые яркие образы России - достопримечательности, памятники культуры, балетные постановки, музейные экспозиции.

Отметим, со стороны Подмосковья вокруг Шереметьево для улучшения транспортной доступности аэропорта для туристов за последний год построили и реконструировали четыре дорожных объекта: обновлены мосты через реку Клязьма на Шереметьевском шоссе, расширен до четырех полос участок Старошереметьевского шоссе (оно связывает аэровокзальные комплексы аэропорта), благодаря строительству разворотной петли у гостиницы «Новотель» удалось снизить транспортную нагрузку на терминалы D, F, E, а после расширения участка Шереметьевского шоссе ликвидирована пробка у нового терминала B. Ежедневно по этим объектам проезжает около 100 тысяч человек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв

- Мы находимся на пороге чемпионата мира. - Большое количество туристов - и отечественных, и иностранных - приедет к нам в Россию. И мы должны выглядеть достойно. Надеюсь, что дальше все те программы, которые намечены в следующие пять лет будут реализованы. Пассажиропоток должен увеличиться вдвое еще. Для городов Подмосковья это стратегически важные инвестиции, это возможность наращивать свой экономический потенциал.

ВАЖНО

По маршруту движения участников и гостей чемпионата с 4 июня камеры видеонаблюдения на Международном шоссе будут подключены к подмосковной системе «Безопасный регион».