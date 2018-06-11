2018-06-11T22:11:10+03:00
Происшествия

На западе Москвы внедорожник протаранил автобус: пострадали 7 человек

От удара у легковушки раскурочило кузов, у автобуса выбило лобовое стекло
Алена МАРТЫНОВА
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В ГИБДД причины аварии не озвучили - работы на месте еще продолжаются. Фото: Александра Старикова, ВКонтакте.В ГИБДД причины аварии не озвучили - работы на месте еще продолжаются. Фото: Александра Старикова, ВКонтакте.
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Вечером 11 июня рейсовый автобус №32 двигался по привычному маршруту, когда возле дома №9 по улице 50 лет Октября в него на полном ходу врезался внедорожник Lexus. Лобовой удар был такой силы, что иномарку подросило и смяло всю переднюю часть, посыпались стекла.

От столкновения пострадали семь человек: водитель и пассажир иномарки и пять пассажиров автобуса. Кто-то отделался травмами и синяками, у других - переломы. "Скорую" на место ДТП вызвали очевидцы. Подробности о состоянии пострадавших пока неизвестны, но судя по всему, тяжелых пациентов нет.

В ГИБДД причины аварии и виновника еще не озвучили - работы на месте продолжаются. В каком состоянии был водитель джипа и почему выехал на встречку, пока неизвестно. Однако, по информации ГУП "Мосгортранс" - владельца рейса - именно легковушка спровоцировала аварию.

- По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с городским транспортом, - сообщили в пресс-службе предприятия. - В результате в автобусе травмы получили 5 человек, с ними работают медики.

Также на место ДТП вызвали сотрудников МЧС, однако их помощь не понадобилась.

- Розлива топлива, и соответственно опасности возгарания не было, применять герметичные инструменты также не понадобилось, - пояснили в пресс-службе столичного МЧС.

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