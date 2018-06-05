2018-06-05T14:02:41+03:00
Происшествия

Москва в "арктическом мешке": в июне к нам придет осенний холод

Пик понижения температуры синоптики ожидают 6-7 июня
Екатерина БЕЛОКОНОВАВалерия ЛЫСЕНКО
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Погодная ситуация начнет медленно выправляться ближе к субботе-воскресеньюПогодная ситуация начнет медленно выправляться ближе к субботе-воскресеньюФото: Михаил ФРОЛОВ
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Температура воздуха в Москве и большей части Центральной России опустилась на 5-6 градусов ниже климатической нормы июня. Так, во вторник на улицах столицы фиксируются показатели сентября.

По словам ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, такие резкие погодные изменения обуславливаются тыловой частью циклона, поступающими туда разрозненными массивами кучево-дождевых облаков и не по сезону холодным воздухом полярного происхождения.

"В течение дня облачно, с прояснением, короткие дожди локального характера, максимальная температура воздуха в столице не превысит 14-16, а по области плюс 12-17. Северо-западный ветер 5-10 метров в секунду, порывистый", - сказал эксперт в эфире Радио "Комсомольская правда".

Тишковец подчеркнул, что самый пик похолодания еще не наступил. Он придется на 6-7 июня, и тогда большая часть европейской территории нашей страны окажется в настоящем "арктическом мешке".

"Ночами столбики термометров будут понижаться до плюс 1-6, а в некоторых районах северо-восточного и восточного сектора европейской территории России местами даже не исключены заморозки. Днем максимум, на что придется рассчитывать, это плюс 10-15, что по сути, почти что начало октября", - прогнозирует специалист центра погоды.

По его словам, ситуация начнет понемногу улучшаться лишь к выходным. Однако и в субботу-воскресенье температурные показатели будут ниже нормы, а полное вхождение в климатическое русло произойдет не раньше 11 июня.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Москве на протяжении уже нескольких дней действует оранжевый уровень погодной опасности. Особую обеспокоенность спасателей вызывает сильный, шквалистый ветер и концентрирование грозовых масс.

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