2018-06-05T15:32:49+03:00
Общество

Во время чемпионата мира по футболу приложение «Парковки Москвы» заменит проездной

Для этого разработчики внесли специальную отметку в программное обеспечение
Светлана ВОЛКОВАИгорь ПАВЛОВ
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Мобильное приложение "Парковки Москвы".Мобильное приложение "Парковки Москвы".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Чуть больше недели остается до чемпионата мира по футболу. И этому событию рады не все. Потому как москвичам, живущим вблизи стадионов, целый месяц придется терпеть дорожные перекрытия и ограничения. Специально для водителей, имеющих резидентное парковочное разрешение, в мобильном приложении «Парковки Москвы» сделали поправку.

Теперь в нем есть специальный пропуск, доступный жителям Хамовников, Арбата и Покровского-Стрешнево. С его помощью можно будет проезжать через контрольные пункты. Новую функцию установили в разделе «Мои автомобили». Она выглядит как отметка в интерфейсе приложения. Параллельно будут действовать и обычные пропуска, которые выдают в префектурах.

- Также для удобства автомобилистов во время чемпионата мира в приложении появятся пуш-уведомления , которые предупредят об ограничениях на въезд, - напомнили «КП» в Администраторе Московского парковочного пространства. - Просим водителей обновить приложение до последней версии, чтобы его использование было максимально удобным.

ВАЖНО

Все подробности о работе мобильного приложения «Парковки Москвы» можно узнать по телефону контакт-центра «Московский транспорт» - 8 (495) 539-54-54 (с мобильного 3210).

Список улиц, которые перекроют во время чемпионата мира по футболу, можно посмотреть на сайте KP.RU.

КАК ОФОРМИТЬ ПРОПУСК

Для того, чтобы проезжать через контрольные пункты спортивных объектов, жителям близлежащих домов (либо их арендаторам) нужно обратиться в префектуру. То же самое касается и тех, кто работает в этих районах. На один автомобиль положен один пропуск. В нем будут указаны паспортные данные водителя, место регистрации и номер машины. Для оформления вам понадобятся:

- копии паспорта и свидетельства о регистрации машины

- договор аренды жилья (если нет регистрации) или офиса

- заявление (в нем обязательно нужно указать адрес электронной почты или номер телефона для связи)

Если водитель не имеет местной регистрации, как и договора аренды, ему придется предъявить документы, которые подтверждают факт проживания или работы в районе чемпионата (например, свидетельство о собственности или справку с места работы).

КСТАТИ

Если информация в заявлении окажется ложной (проверять ее будут в ГИБДД), пропуск аннулируют. В префектуре вас просто вычеркнут из базы и на контрольном пункте спортобъекта не пропустят.

О ВЫДАЧЕ ПРОПУСКОВ

По всем вопросам, которые касаются выдачи автомобильных пропусков, можно звонить по телефонам - (495) 491-77-00 и (495) 491-72-06 (с 8.00 до 17.00 в будни, до 15.45 в пятницу).

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