Сергей Собянин отметил готовность столицы к проведению ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 17:20 2018-06-05T17:25:25+03:00

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5 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица готова к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Как говорится в материалах к заседанию правительства Москвы, руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев доложил о готовности города к ЧМ-2018.

«ЛУЖНИКИ» И «СПАРТАК»

Столица примет 12 матчей турнира, которые пройдут на стадионах «Лужники» и «Спартак». На главной арене первенства - в «Лужниках» - планируется сыграны семь матчей: игра открытия чемпионата Россия - Саудовская Аравия, три встречи группового этапа, 1/8 финала, полуфинал и финал.

На стадионе «Спартак» пройдут пять матчей: четыре встречи группового этапа и 1/8 финала.

Для проведения тренировок организаторы турнира отобрали шесть площадок, в том числе три к «Спартаку» - площадка №1 стадиона «Спартак», на стадионе футбольного клуба «Строгино» и на стадионе «Арена ЦСКА»; три площадки к стадиону «Лужники» - тренировочные площадки №8, 10, 11 «Лужники». На стадионе «Локомотив» в Черкизово разместится тренировочная площадка для арбитров.

ПРОЕЗД - БЕСПЛАТНО

Во время Чемпионата мира по футболу 2018 года аккредитованные FIFA гости и участники спортивных соревнований, а также волонтеры и зрители матчей смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом:

- наземным городским пассажирским транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении;

- Московским метрополитеном, монорельсом и МЦК;

- «Аэроэкспрессом»;

- пригородными электричками в пределах Москвы и Московской области при условии, если станция отправления или назначения находится в столице.

Правом бесплатного проезда смогут воспользоваться и зрители в день матча, на который они приобрели билет. Любопытно, что без ограничения по количеству поездок. Исключение составит проезд на «Аэроэкспрессе» (не более 2 поездок на одного зрителя в течение 2 дней до, в день и 2 дней после матча).

В метро, МЦК и пригородном сообщении – на всех линиях и направлениях. Кроме того, в течение 2 часов после окончания матча будет обеспечен свободный бесплатный доступ пассажиров на станции метро, расположенные вблизи футбольных стадионов – "Спартак", "Тушинская", "Фрунзенская", "Спортивная", "Воробьёвы горы", а также на станцию МЦК "Лужники".

Для бесплатного проезда зрителям при себе необходимо будет иметь персонифицированную карту зрителя - «паспорт болельщика, - и билет на матч. При отсутствии хотя бы одного из этих документов проезд должен быть оплачен.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ

С 14 мая по 25 июля бесплатно и без ограничения по количеству поездок пользоваться городским и пригородным общественным транспортном могут волонтёры.

Для бесплатного проезда при себе нужно иметь волонтерам - карту волонтёра и специальный проездной билет, а лицам, включённым в списки FIFA, – карту аккредитации и специальный проездной билет.

Журналисты, аккредитованные в городском пресс-центре и не имеющие аккредитацию FIFA, также имеют право на бесплатный проезд в транспорте общего пользования в городском и пригородном сообщении. Для этого им необходимо предъявить карту аккредитации, полученную в одном из пресс-центров в 11 городах-организаторах ЧМ-2018, и получить специальный проездной билет.