Футбольная мода в Москве: стрижки как у Роналду, ногти с мячиками

СЕГОДНЯ 18:40 2018-06-05T19:19:09+03:00

Девушки пока скромничают и не решаются на отчаянные прически

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До Чемпионата мира по футболу остаются считанные дни — первый матч сборных России и Саудовской Аравии состоится 14 июня на стадионе «Лужники», а фанаты уже скупают футбольные сувениры и даже меняют имидж.

- Мы можем выполнить стрижку «под мяч», сделать рисунок в виде ромбов, разбить на черные и белые. Такая прическа обойдется 3600 рублей, - рассказали в барбершопе «Топор».

13byblackstar Готовимся к чемпионату мира по футболу в России. Умеем работать со всеми типами волос. Способны предложить и исполнить любой запрос от гостей из любой страны мира. Говорим на разных языках. Транслируем все матчи чемпионата. Ждём вас в гости #worldcup2018 Работа нашего мастера Леонида @papa_barber Запись в шапке профиля, мобильном приложении 13 by Black Star или по телефону: +7 (499) 110-33-13 #13byblackstar #blackstar #ялюблю13 #тимати #егоркрид #barbershop #барбершоп #мужскаястрижка #детскаястрижка #стрижка #опаснаябритва #стрижкабороды #борода #barbershopconnect #fade #королевскоебритье #моделированиебороды

Исполнить любой каприз обещают и в барбершопе певца Тимати «13 by Black Star». Здесь умеют работать со всеми типами волос, готовы исполнить запросы от гостей из любой страны мира. Мастера, кстати, говорят на разных языках. Заманивают клиентов и трансляциями матчей — пока делают модную стрижку, можно следить за ходом игры.

- Не стандартные стрижки парни хотят всегда. Приходят показывают фото Роналду или Бэкхема. А сейчас в предверии Чемпионата мира по футболу готовятся особенно. Кто-то хочет ирокез цветной, чтобы выделиться из толпы фанатов, кто-то перекрасить бороду под флаг России. Спрашивают, как взъерошить чуб, как у Волка Забиваки. Изъявляют желание сделать прическу в виде футбольного мяча. В принципе это не сложно, мы уже такие делали, - рассказал Андо, ведущий хайр-стилист барбершопа в «13 by Black Star».

Прическа «под мяч» обойдется в салоне не дороже 6000 рублей, вот только линии будут отчетливыми лишь 5 дней, после рисунок нужно будет обновлять. Именно поэтому самой большой наплыв фанатов ждут накануне первого матча.

Пока же мастера уже отсматривают стрижки известных футболистов, чтобы быть готовыми, например, заплетать косички, как у бразильца Луиса Адриано из «Спартака» или Сане из «Манчестер Сити». С кудрявыми локонами сейчас Неймар, который выступит за сборную Бразилии, многим нравится «хохолок» нападающего клуба «Рома» и сборной Италии Эль-Шаарави. Гладкие укладки сейчас у Кариуса из «Ливерпуля» и Роналду, который выступит за сборную Португалии.

Как выделиться еще? Создать ультрамодную бороду. Например, заплести косичку, покрасить в цвета сборной, за которую будете болеть. Не хотите бороду? Растите усы. В соцсетях запустили акцию #усынадежды в поддержку сборной России. Усы уже отрастил инициатор Иван Ургант, автоматически к акции присоединился Михаил Боярский и Никита Михалков.

- Главному тренеру Станиславу Черчесову сейчас нужна поддержка. Против него сейчас все: и прогнозы, и погода, и законы физики, и анатомия некоторых футболистов, да и просто банальная логика, - считают организаторы акции.

Девушки пока скромничают и не решаются на отчаянные прически, хотя стилисты-колористы готовы выполнить на их волосах цвета любого флага. Зато используют для футбольной символики свои ногти.

- Просят нарисовать футбольные мячи на зеленой траве, флаг России. Пишут «FIFA». Одна клиентка рисовала несколько флагов сборных. Думаю, что Волка Забиваку и матрешки тоже попросят, - говорит Анастасия, мастер-маникюра салона на Тверской. - Самый простой вариант — накрасить ногти золотым цветом, как Кубок FIFA.

КСТАТИ

Парик болельщика

Если не хотите экспериментировать с волосами - в интернете предлагают парики. В сувенирных магазинах можно купить в виде шапочки от 1000 рублей, а изысканные с мячами - от 10 000 рублей.