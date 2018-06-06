Морозовская больница открыла новый уникальный корпус

СЕГОДНЯ 01:00 2018-06-05T23:35:26+03:00

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Корреспонденты «КП» побывали на закрытой для посторонних глаз внутренней «кухне» крупнейшего и старейшего лечебного учреждения Москвы и России - Морозовской детской больницы.

Многопрофильную медицинскую помощь детям и подросткам начали оказывать в новом уникальном 7-этажном корпусе больницы. Это федеральный проект, реализованный совместно правительством Москвы и Минздравом России. Финансирование строительства проводилось на паритетных началах за счет городского и федерального бюджетов.

- Такого в России еще не было, да и в мире таких клиник немного. Она, конечно, станет базовой, современной клиникой для оказания самых сложнейших медицинских услуг. Я думаю, что постепенно все наши городские клиники должны перестраиваться, строиться новые современные корпуса. Мы первый шаг сделали в здравоохранении, сейчас нужно делать следующий шаг на новом уровне, - сказал Сергей Собянин.

На площади 72 тысячи квадратных метров разместились 500 коек для пациентов, 500 коек для сопровождающих матерей, современные отделения и медцентры, тысячи новейших медицинских приборов.

Поднимаемся на 6-й этаж, в святая святых нового корпуса Морозовки. Операционный блок на 12 операционных, отделения анестезиологии и реанимации на 15 коек и лучевой диагностики.

- За этой красной чертой начинается стерильная зона, - предупреждает нас заведующий операционным блоком, доктор медицинских наук Сергей Михайлович Шарков, показывая на яркую полоску на полу.

Это значит, что сюда попадешь, только полностью облачившись в одноразовый спецкостюм - высокие бахилы, длинный халат, шапочка, маска. За чистотой в больнице везде следят строго.

По коридору на каталке провозят подростка с перебинтованной от кончиков пальцев до плеча рукой. А в соседнем боксе за дверью «Наркозная» анестезиологи колдуют еще над одним маленьким пациентом. Рядом стоит наготове опутанный проводами кувез для новорожденных. Все в движении, но не чувствуется никакой суеты. Врачи и медсестры четко делают свою работу.

- Операции у нас проводятся круглый год, 24 часа в сутки семь дней в неделю, - объясняет Сергей Михайлович, показывая нам большой монитор на столе в своем кабинете. - Все, что происходит в любой операционной в этот момент, можно отслеживать на экране. Смотрите, сейчас нейрохирурги с помощью специального микроскопа проводят визуализацию головного мозга пациента. Видеокамеры стоят в каждой операционной. Это позволяет при необходимости помочь коллегам, ведь все видно глазами хирурга. Плюс контроль действий врачей и запись для обучения молодых специалистов. Морозовская больница является клинической базой для 15 кафедр трех медицинских вузов Москвы - РНИМУ имени Пирогова, РМАПО, РУДН.

В неделю в больнице проходит 700 - 800 оперативных вмешательств, до 25 тысяч операций в год. Это самое большое количество в Москве и, наверное, даже в России. Более 90 процентов операций выполняется малотравматичными методами, с минимальным разрезом. Если прямо на операционном столе нужно срочно сделать больному компьютерную томографию, не нужно никуда бегать. Теперь все находится в одном корпусе - и круглосуточная бригада из 16 детских врачей-специалистов, и любое оборудование для проведения обследований от анализа крови до КТ и МРТ.

ВАЖНО

Сегодня в больнице выстроена система, при которой ребенка не надо больше никуда везти, кроме Морозовки. В приемном отделении ставится диагноз, и ребенка отправляют в соответствующее отделение Морозовской больницы, это часто спасает жизнь, так как зачастую время очень важно для спасения жизни.

КСТАТИ

Центр детского инсульта - единственный в России

Многие отделения в свежепостроенном корпусе Морозовки иначе, как уникальными, не назовешь. С января этого года здесь открыто новое направление медпомощи в системе городских детских стационаров по профилям экстренной сердечно-сосудистой хирургии, аритмологии и трансплантации органов и тканей, в том числе пересадке костного мозга с профильными отделениями реанимации и интенсивной терапии, а также отделение торакальной хирургии.

В новом отделении экстренной детской кардиохирургии уже успешно прошли первые операции на открытом сердце. Впервые в Москве появилось отделение, где лечат детей с нарушениями сердечного ритма и при необходимости ставят им кардиостимуляторы.

Мы побывали и в городском Центре орфанных заболеваний у детей и подростков.

- Орфанный - это значит «редкий», от английского слова «сирота», и наша задача, чтобы дети не чувствовали себя сиротами, несмотря на всю редкость своих болезней, - объясняет нам руководитель Центра Наталья Печатникова. - Мы можем оказывать им всестороннюю помощь. Наши врачи постоянно совершенствуются, обучаясь в России и за рубежом. С помощью тандемного масс-спектрометра нового поколения из сухого пятна крови проводим развернутый анализ. Этот прибор в том числе позволяет сделать неонатальный скрининг, тот самый анализ из пяточки новорожденного. С этого года в Москве во время скрининга определяются уже не пять основных наследственных болезней, как раньше, а одиннадцать.

Для пациентов с болезнями крови сейчас идет проектирование еще одного - протонного корпуса (Центра лучевой терапии) Морозовской больницы.

В больнице открыт единственный в стране Центр детского инсульта. Теперь больше шансов сохранить жизнь ребенку, спасти его от инвалидности.

- Центр создан по инициативе правительства Москвы, спасибо большое руководству города, - говорит глава Центра детского инсульта Морозовской больницы Инна Щедеркина. - У нас свои алгоритмы диагностики. Мы внедрили самые новейшие методики, например, тромболизис, оборудование позволяет диагностировать минимальные аномалии. Мы проводим круглосуточную нейровизуализацию и незамедлительное лечение, так как счет иногда идет на минуты.

А всего в Морозовской больнице создано 13 центров городской специализированной медицинской помощи для детей и подростков - по таким направлениям, как цереброваскулярная патология, детская ревматология, детская онкология и гематология, детская эндокринология, болезнь Виллебранда, детская гастроэнтерология.

После дня, проведенного с врачами нового корпуса Морозовки, у нас не осталось сомнений в том, что москвичи получат высокотехнологичную медицинскую помощь по лучшим мировым стандартам.

Благодаря профессионализму врачей шестимесячный Артем на руках у мамы счастливо улыбается.Фото: Светлана ВОЛКОВА

ПОМОЩЬ ПРИШЛА

Выздоравливай скорее, Артемка!

В каждом отделении дети находятся вместе с мамами или папами. В двухместных палатах есть все для такого совместного проживания - две кровати, стол и стулья, шкаф, санузел. В каждой палате подключены «тревожная кнопка» и система видеонаблюдения за состоянием детей. Новый многопрофильный корпус позволил Морозовской больнице открыть новые направления медицинской помощи или улучшить работу существующих отделений. В частности, в больнице запускают систему «открытой реанимации». Мамы могут сопровождать ребенка на операцию до введения наркоза, а также присутствовать при его пробуждении после операции. Как раз после хирургического вмешательства в одной из палат отделения нейрохирургии нового корпуса Морозовской больницы сейчас восстанавливается 6-месячный Артем.

- Мы попали в больницу по направлению из детской районной поликлиники, - рассказала нам мама малыша Ольга Быкова. - У сына обнаружили расширение желудочков головного мозга. После консультации в больнице Артемку сразу прооперировали и провели шунтирование мозга. Все прошло хорошо, врачи предоставили мне всю информацию, я находилась вместе с сыном. Сейчас ребенок намного лучше себя чувствует.

На руках у мамы Артем счастливо улыбается, гулит, с любопытством разглядывает камеру нашего фотокора и тянет ручки к диктофону. Не верится, что недавно ему сделали сложнейшую операцию на головном мозге.

- Медицина в Москве на высоком уровне, позволяет спасать больных детей, чтобы они жили полноценно и не отличались от своих сверстников, - говорит Ольга. - Наши врачи проводят такие же операции, например, как их коллеги в Германии. У нас пациентам оказывается высококвалифицированная помощь. Причем за операцию и лечение мы ничего не платили, все услуги получаем по ОМС.